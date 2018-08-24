Як мужики із «Зорі» шокували гостей з Німеччини у матчі Ліги Європи. ВІДЕО



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Луганці не програли «Лейпцигу», граючи 75 хвилин у меншості

Напередодні, 23 серпня, луганська «Зоря» провела перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи-2018/19.

Українська команда у Запоріжжі приймала німецький клуб «Лейпциг».

Суперники розпочали у високому темпі, поки на 16-й хвилині не отримав вилучення за неспортивну поведінку гравець «чорно-білих» Богдан Лєднєв.

Таким чином, «Зоря» грала у меншості фактично 75 хвилин, якщо рахувати компенсований час до обох таймів.

За такого перебігу ініціатива, звичайно ж, була на боці гостей, але і господарі час від часу вибігали у контратаки.

У підсумку, луганцям вдалося вистояти нульову нічию, яка залишає команді шанси на вихід у груповий етап турніру.

До Вашої уваги огляд матчу:

Матч-відповідь відбудеться 30 серпня.