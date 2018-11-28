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    Найкориснішим гравцем 16-го туру Прем'єр-ліги України було визнано захисника «Зорі»

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    Віталій Вернидуб - Найкориснішим гравцем 16-го туру Прем'єр-ліги України було визнано захисника «Зорі»
    Віталій Вернидуб

    Індекс ефективності захисника склав 315 балів

    Найкориснішим гравцем 16 туру Чемпіонату УПЛ став захисник «Зорі» - Віталій Вернидуб.

    Індекс ефективності гравця за версією InStat склав 315 балів.

    Також зазначимо, що Вернидуб переміг у номінації Найкращі центральні захисники.

    Друге місце посів атакувальний півзахисник «Шахтаря» Тайсон (304 бали), третє - Гальчук з «Маріуполя» (297 балів).

    Як відомо, найкращим тренером 16-го туру Прем'єр-ліги України став наставник «Олександрії».

    Найкращим гравцем  було визнано півзахисника «Олександрії» Андрія Цурікова.

    Також визначилися символічна збірна 16-го туру.

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