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    Найкращим гравцем 16-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Олександрії»

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    Андрій Цуріков - Найкращим гравцем 16-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Олександрії»
    Андрій Цуріков

    Він значно випередив решту претендентів

    Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 16 туру Чемпіонату УПЛ.

    До складу експертної ради увійшли Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Віктор Грачов, Олег Венглинський, Олександр Сопко.

    За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Олександрії» Андрій Цуріков, який став головним героєм матчу з «Динамо».

    Він значно випередив решту претендентів.

    Як відомо, «Олександрія» вдома перемогла «Динамо» з рахунком 2:1.

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