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    Визначилася символічна збірна 16-го туру Прем'єр-ліги України на основі оцінок InStat (фото)

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    Визначилася символічна збірна 16-го туру Прем'єр-ліги України на основі оцінок InStat (фото)

    До символічної збірної туру не потрапило жодного гравця «Динамо»

    На основі оцінок InStat Прем'єр-ліга склала символічну збірну найкращих футболістів за підсумком 15-го туру Чемпіонату УПЛ.

    Нагадаємо, що серед маси цифр цієї системи є списки топ-гравців за амплуа.

    Футболісти, які очолюють відповідні реєстри, входять у віртуальну 11-ку.

    Цікаво, що до збірної туру не потрапило жодного гравця «Динамо».

    Як відомо, кияни на виїзді поступилися «Олександрії» 1:2 і опустилися на третю сходинку турнірної таблиці.

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    Як відомо, найкращим тренером 16-го туру Прем'єр-ліги України став наставник «Олександрії».

    Найкращим гравцем  було визнано півзахисника «Олександрії» Андрія Цурікова.

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