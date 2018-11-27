Визначилася символічна збірна 16-го туру Прем'єр-ліги України на основі оцінок InStat (фото)
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До символічної збірної туру не потрапило жодного гравця «Динамо»
На основі оцінок InStat Прем'єр-ліга склала символічну збірну найкращих футболістів за підсумком 15-го туру Чемпіонату УПЛ.
Нагадаємо, що серед маси цифр цієї системи є списки топ-гравців за амплуа.
Футболісти, які очолюють відповідні реєстри, входять у віртуальну 11-ку.
Цікаво, що до збірної туру не потрапило жодного гравця «Динамо».
Як відомо, кияни на виїзді поступилися «Олександрії» 1:2 і опустилися на третю сходинку турнірної таблиці.
Як відомо, найкращим тренером 16-го туру Прем'єр-ліги України став наставник «Олександрії».
Найкращим гравцем було визнано півзахисника «Олександрії» Андрія Цурікова.