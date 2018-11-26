Найкращим тренером 16-го туру Прем'єр-ліги України став наставник «Олександрії»



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Володимир Шаран

У номінації «Тренер туру» Шаран отримав середній бал 4,8

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру Української Прем’єр-ліги сезону 2018/2019

Турнірна ситуація у Прем’єр-лізі склалася таким чином, що учасники центрального матчу чергового туру були надмотивованими. Нічия «Шахтаря» у стартовому п’ятничному поєдинку 16-го ігрового дня давала шанси динамівцям скоротити відставання від лідера, а олександрійці, головні переслідувачі другої команди турніру, мали змогу в очному протистоянні замахнутися на підйом.

І підопічним Володимира Шарана вдалося переграти «Динамо» – 2:1.

Тож наш сьогоднішній лауреат – головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран.

Якщо залишити за дужками виліт із кубка, в чемпіонаті ФК «Олександрія» проводить просто-таки блискучий сезон. Загальна безпрограшна серія команди у чемпіонаті триває із кінця вересня й досягає вже семи турів (5 перемог та 2 нічиї), вдома олександрійці в чотирьох останніх матчах здобули 10 очок із 12 можливих.

У матчах із «Динамо» це друга перемога ФК «Олександрія» після кубкової звитяги 2016 року.

У номінації «Тренер туру» Шаран отримав середній бал 4,8, що виявилося найкращим результатом серед усіх його візаві.

Нагадаємо, найкращим гравцем 16-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Олександрії» Андрія Цурікова.



