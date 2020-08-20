Найкращий бомбардир Першої ліги став гравцем «Минаю»



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У складі збірної України Кожанов відіграв чотири зустрічі Світлина - ua-football

Футболіст з досвідом виступів за збірну України потрапив до складу новачка Української Прем’єр-ліги

Колишній футболіст збірної України Денис Кожанов поповнив ряди ФК "Минай", повідомляє сайт клубу.

Цього тижня футболіст підписав контракт із клубом. Термін угоди не повідомляється.

Футболіст вже готується з командою та може дебютував у її складі «Минаю» в першому турі УПЛ в грі з ФК «Львів».

Вихованець «Маріуполя» та донецького «Шахтаря» довгий час виступав у львівських «Карпатах» (шість сезонів), кольори яких він захищав з 2007-го року і за яких зіграв більше ста матчів в УПЛ та єврокубках.

Зазначено, що Кожанов грав футболіст також за «Маріуполь», «Севастопіль», молдавську «Дачію», «Верес» та луцьку «Волинь». В складі останніх був лідером і забив у попередньому сезоні 18 голів. В тому числі і у ворота «Минаю» в очній зустрічі в Першій лізі. Є в активі Кожанова і матчі за збірну України.

Джерело: ФК «Минай»