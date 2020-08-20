Син Зідан почав зустрічатися із колишньою дівчиною зірки «Реалу»
22-річний воротар вже познайомив свою обраницю з батьками.
Син Зінедіна Зідана – Люка, почав зустрічатися з колишньою дівчиною свого колишнього товариша по команді мадридського «Реалу» Марко Асенсіо.
Сказано, що хоча професійна кар'єра Люка може виявитися в підвішеному стані, особисте життя 22-річного хлопця далекий від цього.
Іспанська модель Марина Мунтанер вирушила із Люка Зіданом в їх літню відпустку на Ібіці. Там він познайомив її із своєю родиною – братами та батьками, які одразу знайшли спільну мову.
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Відзначимо, Асенсіо більшу частину сезону пропускав через розірвану хрестоподібну зв'язку, проте встиг забити три голи в останніх дев'яти іграх сезону за «Реал».
Натомість Люка Зідан минулий сезон відіграв в іспанському «Расінг Сантандер», де провів 33 матчі і пропустив 42 голи, а наразі є вільним агентом.
Джерело: The Sun