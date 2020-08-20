  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Син Зідан почав зустрічатися із колишньою дівчиною зірки «Реалу»

    • Розсилка
    Люка Зідан - чемпіон Європи серед 17-річних - Син Зідан почав зустрічатися із колишньою дівчиною зірки «Реалу»
    Люка Зідан - чемпіон Європи серед 17-річних
    Світлина - AS

    22-річний воротар вже познайомив свою обраницю з батьками.

    Син Зінедіна Зідана – Люка, почав зустрічатися з колишньою дівчиною свого колишнього товариша по команді мадридського «Реалу» Марко Асенсіо.

    Сказано, що хоча професійна кар'єра Люка може виявитися в підвішеному стані, особисте життя 22-річного хлопця далекий від цього.

    Іспанська модель Марина Мунтанер вирушила із Люка Зіданом в їх літню відпустку на Ібіці. Там він познайомив її із своєю родиною – братами та батьками, які одразу знайшли спільну мову.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Luca Zidane (@luca)

    Відзначимо, Асенсіо більшу частину сезону пропускав через розірвану хрестоподібну зв'язку, проте встиг забити три голи в останніх дев'яти іграх сезону за «Реал».

    Натомість Люка Зідан минулий сезон відіграв в іспанському «Расінг Сантандер», де провів 33 матчі і пропустив 42 голи, а наразі є вільним агентом.

    Читайте також: «Барселона» запланувала продаж зіркового бомбардира.

    Джерело: The Sun

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Марко Асенсіо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ