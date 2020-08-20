Син Зідан почав зустрічатися із колишньою дівчиною зірки «Реалу»



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22-річний воротар вже познайомив свою обраницю з батьками.

Син Зінедіна Зідана – Люка, почав зустрічатися з колишньою дівчиною свого колишнього товариша по команді мадридського «Реалу» Марко Асенсіо.

Сказано, що хоча професійна кар'єра Люка може виявитися в підвішеному стані, особисте життя 22-річного хлопця далекий від цього.

Іспанська модель Марина Мунтанер вирушила із Люка Зіданом в їх літню відпустку на Ібіці. Там він познайомив її із своєю родиною – братами та батьками, які одразу знайшли спільну мову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luca Zidane (@luca) 19 Авг 2020 в 5:18 PDT

Відзначимо, Асенсіо більшу частину сезону пропускав через розірвану хрестоподібну зв'язку, проте встиг забити три голи в останніх дев'яти іграх сезону за «Реал».

Натомість Люка Зідан минулий сезон відіграв в іспанському «Расінг Сантандер», де провів 33 матчі і пропустив 42 голи, а наразі є вільним агентом.

Джерело: The Sun