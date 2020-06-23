Найкращий тенісист світу Новак Джокович заразився коронавірусом



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«На жаль, вірус не пішов, і це нова реальність, з якою ми маємо жити»

Перша ракетка світу, організатор серії турнірів на Балканах під назвою Adria Tour, сербський тенісист Новак Джокович оголосив, що заразився коронавірусів.

Дружина Джоковича і його діти також здали аналізи на коронавірус. Дружина заразилася, діти - ні

«Ми організували турнір в той час, коли вірус пішов на спад. Ми вірили, що є умови для того, щоб організувати турнір. На жаль, вірус не пішов, і це нова реальність, з якою ми маємо жити.

Я неймовірно шкодую щодо кожного окремого випадку зараження. Сподіваюся, це не зашкодить нічийому здоров'ю і все буде добр. Я йду на самоізоляцію на 14 днів. Через п'ять днів я ще раз пройду тест», - наголошується в заяві Джоковича.