У Мексиці у новонародженої трійні діагностували коронавірус



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Двоє дітей у стабільному стані в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі, але ще один хлопчик отримує лікування від респіраторного захворювання

Представниця комітету з безпеки здоров'я штату сказала, що це перший випадок у світі, коли Covid-19 виявлений в декількох одночасно новонароджених дітей

У Мексиці у новонародженої трійні діагностували коронавірус. Про це повідомляє BBC, посилаючись на місцеві органи охорони здоров'я.

Лікарі називають це безпрецедентним випадком.

Наразі медичні експерти вивчають, чи міг Covid-19 передатися через плаценту матері під час вагітності.

«Двоє з дітей, хлопчик і дівчинка, зараз в стабільному стані в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі, але ще один хлопчик отримує лікування від респіраторного захворювання», - йдеться у повідомленні.

Представниця комітету з безпеки здоров'я штату сказала, що це перший випадок у світі, коли Covid-19 виявлений в декількох одночасно новонароджених дітей, тому справу досліджуватимуть.

Відомо, що дуже невелика кількість новонароджених заражаються вірусом після народження, але представники охорони здоров'я кажуть, що не вірять в те, що так сталося в цьому випадку.

Державний секретар охорони здоров'я Моніка Ліліана Рангель Мартінес сказала: «Для них було б неможливо заразитися в момент народження».

Проте батьки зараз проходять тестування, і влада стверджує, що вони можуть бути безсимптомними носіями коронавірусу.

Як повідомлялося 22 червня, Мексика стала новим епіцентром пандемії: там за добу від Covid-19 померли понад тисяча осіб.







