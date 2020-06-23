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    У світі

    У Мексиці у новонародженої трійні діагностували коронавірус

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    Двоє дітей у&nbsp;стабільному стані в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі, але ще один хлопчик отримує лікування від респіраторного захворювання - У Мексиці у новонародженої трійні діагностували коронавірус
    Двоє дітей у стабільному стані в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі, але ще один хлопчик отримує лікування від респіраторного захворювання

    Представниця комітету з безпеки здоров'я штату сказала, що це перший випадок у світі, коли Covid-19 виявлений в декількох одночасно новонароджених дітей

    У Мексиці у новонародженої трійні діагностували коронавірус. Про це повідомляє BBC, посилаючись на місцеві органи охорони здоров'я.

    Лікарі називають це безпрецедентним випадком.

    Наразі медичні експерти вивчають, чи міг Covid-19 передатися через плаценту матері під час вагітності.

    «Двоє з дітей, хлопчик і дівчинка, зараз в стабільному стані в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі, але ще один хлопчик отримує лікування від респіраторного захворювання», - йдеться у повідомленні.

    Представниця комітету з безпеки здоров'я штату сказала, що це перший випадок у світі, коли Covid-19 виявлений в декількох одночасно новонароджених дітей, тому справу досліджуватимуть.

    Відомо, що дуже невелика кількість новонароджених заражаються вірусом після народження, але представники охорони здоров'я кажуть, що не вірять в те, що так сталося в цьому випадку.

    Державний секретар охорони здоров'я Моніка Ліліана Рангель Мартінес сказала: «Для них було б неможливо заразитися в момент народження».

    Проте батьки зараз проходять тестування, і влада стверджує, що вони можуть бути безсимптомними носіями коронавірусу.

    Як повідомлялося 22 червня, Мексика стала новим епіцентром пандемії: там за добу від Covid-19 померли понад тисяча осіб.

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