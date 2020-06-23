Вчений з Пекіна закликав світ готуватися до життя з Covid-19 упродовж багатьох років



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Світу треба готуватися до життя разом з Covid-19

«До вірусу важливо ставитися як до норми», – вчений

Вчений-інфекціоніст з Китаю Ву Хао оцінив новий спалах коронавірусу і закликав громадськість підготуватися до спільного існування з Covid-19 упродовж багатьох років. Про це у вівторок, 23 червня, він розповів Daily Mail.

За його словами, на цей раз Пекін зміг оперативно і ефективно вжити першочергових заходів – закрити місто, щоб уникнути поширення коронавірусу. «Вченим зараз відомо набагато більше, ніж під час першого спалаху у Вухані», – заявив Хао.

За інформацією видання, щоб контролювати інфекцію, уряд Пекіна розділив місто на чотири райони з високим рівнем небезпеки зараження, а також на 39 – із середнім і найменшим. Відзначається, що городяни мають можливість пересуватися районами міста з середнім рівнем небезпеки, тільки вони зобов'язані вимірювати температуру і реєструватися. Однак житлові будинки, в яких були виявлені випадки зараження коронавірусом, залишаються заблокованими.

Хао заявив, що всьому світу варто готуватися до життя разом з Covid-19, оскільки вірус протягом багатьох років не вдасться перемогти. Крім того, він сказав, що до вірусу важливо ставитися як до норми і вживати всіх можливих заходів, щоб запобігти зараженню і масовому поширенню.

«Той факт, що спалах локалізовано, не означає, що вірусу не існує. Ми повинні запобігти цьому при необхідності. Ось чому ми говоримо, що повинні стабілізувати зусилля щодо запобігання і контролю вірусу, а не нормалізувати наше життя», - заявив учений.

18 червня влада Пекіна вирішила тимчасово закрити місто через повторний спалах коронавірусної інфекції. Уточнюється, що з 19 червня припинено всі пасажирські перевезення з іншими регіонами Китаю.

15 червня з'ясувалося, що новий коронавірус, виявлений на оптовому ринку «Сіньфаді» в Пекіні, можливо, більш небезпечний, ніж був в Ухані. SARS-CoV-2 знайшли на обробній дошці, що використовувалася для нарізки імпортованого лосося. Передбачається, що заражену рибу привезли з закритого ринку морепродуктів «Цзіншень», на якому раніше зафіксували новий осередок поширення вірусу.