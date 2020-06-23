Шмигаль заявив, що наслідки тотального карантину будуть катастрофічні
Уряд збереже поточну модель адаптивного карантину і не буде переходити до повного локдауну, - прем'єр
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наслідки тотального карантину будуть більш катастрофічними, ніж коронавірус. Про це повідомляє УНІАН.
Прем’єр підкреслив, що уряд збереже поточну модель адаптивного карантину і не буде переходити до повного локдауну, не зважаючи на зростання поширення захворюваності.
Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав анархією поведінку громадян під час карантину, введеного через пандемію коронавіруса.
Уряд України до 31 липня продовжив дію адаптивного карантину, послаблення обмежень буде залежати від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні.
Нагадаємо, МОЗ: 14 областей не готові до послаблення карантину.
-
Всього38074
-
Хворіють20083
-
Одужали16956
-
Померли1035
Як повідомлялося, в Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.
Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.
Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.
Читайте також:
Карантин-анархія на чолі з президентом