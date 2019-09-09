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    Найкращий український тенісист останнього 15-річчя відновив тренування після тривалої паузи

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    Олексанрд Долгополов ще сподівається повернутися в тенісну еліту - Найкращий український тенісист останнього 15-річчя відновив тренування після тривалої паузи
    Олексанрд Долгополов ще сподівається повернутися в тенісну еліту
    Instagram Олександра Долгополова

    Олександр Долгополов ще сподівається повернутися на корт

    Український тенісист Олександр Долгополов повернувся на тенісний корт після затяжного відновлення від травми руки. У своєму Insttagram 30-річний тенісист опублікував фото з корту, підписавши його «Ну що, почнемо?»

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    «Ну що, почнемо?»

    Cвій останній офіційний матч Долгополов провів торік у травні, поступившись у першому колі римського «Мастерса» сербу Новакові Джоковічу. Всього в 2018 році українець провів 10 матчів, з яких виграв лише п'ять.

    Найкращим результатом Долгополова в рейтингу АТР є 13-й рядок, яку він займав у січні 2012 року. В його активі вихід в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2017 і три титули, завойованих на турнірах категорії АТР.

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