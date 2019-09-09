Найкращий український тенісист останнього 15-річчя відновив тренування після тривалої паузи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексанрд Долгополов ще сподівається повернутися в тенісну еліту Instagram Олександра Долгополова

Олександр Долгополов ще сподівається повернутися на корт

Український тенісист Олександр Долгополов повернувся на тенісний корт після затяжного відновлення від травми руки. У своєму Insttagram 30-річний тенісист опублікував фото з корту, підписавши його «Ну що, почнемо?»

«Ну що, почнемо?»

Cвій останній офіційний матч Долгополов провів торік у травні, поступившись у першому колі римського «Мастерса» сербу Новакові Джоковічу. Всього в 2018 році українець провів 10 матчів, з яких виграв лише п'ять.

Найкращим результатом Долгополова в рейтингу АТР є 13-й рядок, яку він займав у січні 2012 року. В його активі вихід в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2017 і три титули, завойованих на турнірах категорії АТР.