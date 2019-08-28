Тенісистка Гіббз розповіла, як відреагувала, коли дізналася, що у неї виявили рак



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Американська тенісистка Ніколь Гіббз

«Тепер я по-іншому дивлюся на речі. Я розумію, що тенісний матч - це не питання життя і смерті»

Американська тенісистка Ніколь Гіббз розповіла, як відреагувала на звістку про виявлення у неї раку слинної залози. У травні спортсменка перенесла успішну операцію.

У першому колі US Open Ніколь програла румунці Сімоне Халеп з рахунком 3:6, 6:3, 2:6.



«Я була в ступорі. Я все дізналася по телефону. Спочатку мені говорили, що не варто переживати через біопсію. Я взагалі не нервувала, так як не думала, що це рак. Потім подзвонив лікар і запитав, чи зможу я прийти. Я відповіла: «Ні, розкажіть все зараз». Він сказав: «У тебе виявлений рак».



На щастя, я вже присіла, інакше мені довелося б сісти від такої новини. Потім нахлинули емоції через те, що я була одна. Я відразу ж зателефонувала нареченому. Я просто була розбита. З ним мені завжди комфортно, але в той момент навіть він був наляканий.



Тепер я по-іншому дивлюся на речі. Я розумію, що тенісний матч - це не питання життя і смерті. Для мене було честю вийти на цей корт і битися з такою суперницею. Я просто намагалася насолодитися кожним моментом», - цитує Гіббз офіційний сайт турніру.