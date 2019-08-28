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    Еліна Світоліна не залишила шансів легендарній Вільямс у другому колі US Open

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    Від сьогодні співвідношення особистих зустрічей Еліни Світоліної та Вінус Вільямс - 3:1 на користь українки - Еліна Світоліна не залишила шансів легендарній Вільямс у другому колі US Open
    Від сьогодні співвідношення особистих зустрічей Еліни Світоліної та Вінус Вільямс - 3:1 на користь українки
    Великий теніс України

    Наша тенісистка витратила на перемогу дві години

    П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла в третє коло Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

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    В 1/32 фіналу наша співвітчизниця впевнено розібралася з 52-ю на цей момент тенісисткою світу, семиразовою чемпіонкою турнірів Grand Slam Вінус Вільямс зі США – 6:4, 6:4.

    Матч тривав годину і 55 хвилин. У першому сеті Світоліна при рахунку 5:2 мала сет-бол, але не змогла його реалізувати, програла два гейми поспіль і виграла 6:4. Друга партія розпочалася для українки невдало, з рахунку 0:3. Однак після взятої паузи Світоліна зібралася і здійснила героїчний камбек. Наша тенісистка виграла п'ять геймів поспіль, а перемогу оформила з шостого матч-болу. 

    В третьому колі Еліна може зустрітися з землячкою Даяною Ястремською. То якщо Даяна переможе в матчі, який має розпочатися найближчим часом, шведку Ребекку Петерсон. Суперниці наразі не можуть вийти на корт через дощ, який не вщухає над Нью-Йорком. «Арена Луї Армстронґа», на якій грали Світоліна і Вільямс-старша, обладнана для таких випадків зсувним дахом.

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    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Вінус Вільямс US Open
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