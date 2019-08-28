Українська тенісистка програла на US Open матч, у якому виграла перший сет



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Нинішній US Open завершився для Катерини Козлової доволі швидко Великий теніс України

Катерина Козлова не впоралася з 23-річною американкою

76-та ракетка світу Катерина Козлова із України швидко вибула з останнього в 2019 році турніру із серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000).

В 1/64 фіналу Катерина програла 116-й на цей момент тенісистці світу, 23-річною Тейлор Таунсенд зі США – 6:3, 3:6, 2:6.

Матч тривав дві години. Вигравши перший сет, Козлова на рівних, з результату 2:2 почала й другу партію. Але надалі Таунсенд поступово захопила перевагу і виграла вирішальний відрізок поєдинку дуже впевнено.

В другому колі Тейлор зустрінеться з четвертою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії, котра у паралельному, дуже непростому трисетовому матчі перемогла американку Ніколь Ґіббс.