Найкращий з часів Роя Джонса. Ексчемпіон світу заявив про геніальність українського боксера



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Ломаченко з чемпіонськими титулами поряд із промоутером Бобом Арумом Instagram lomus_official

Беллью відніс двох українських боксерів до трійки найкращих у світі

Колишній володар титулів чемпіона світу з боксу в двох вагових категоріях Тоні Беллью, який завершив кар’єру після бою в листопаді 2018 року зі Олександром Усиком, висловився з приводу українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Беллью назвав двох боксерів у яких є шанс на перемогу у бою з Ломаченко та назвав українця найкращим боксерів з часів виступів на піку кар’єри Роя Джонса-молодшого.

«Теофімо Лопес і Теренс Кроуфорд - єдині бійці, у яких є шанс перемогти Василя Ломаченка», - сказав Беллью. - Єдиний спосіб, яким Теофімо може перемогти його, - це диктувати темп. Ломаченко - найкращий боєць, якого я бачив з часів Роя Джонса-молодшого».

Також британець перерахував трійку найкращих боксерів світу, віднісши туди окрім Ломаченка також і Олександра Усика.

«Немає сенсу приховувати, що за винятком Сауля Альварес і Василя Ломаченка, він найкращий в цьому виді спорту. Усик - найсильніший боксер, з яким я зустрічався в рингу, він дуже талановитий хлопець», - констатував Беллью.

Зауважимо, у наступному бою Ломаченко зійдеться із непереможним чемпіоном світу Теофімо Лопесом, а Усик проведе бій із британцем Дереком Чісорою. На думку Беллью у Чісори є усі шанси на перемогу над Усиком, який майже усю частину кар’єри виступав у важкій ваговій категорії, а не в хевівейті.

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Джерело: Badlefthook