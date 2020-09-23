Усик – Чісора: визначена офіційна дата двобою
Бій Усик - Чісора повинен був пройти 23 травня, але був перенесений через світову ситуацію із коронавірусом
Британець перевірить на міцність українського бійця
Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про організацію довгоочікуваного поєдинку між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).
Бій між Чісорою та Усиком пройде 31 жовтня. Місце проведення бою світових зірок боксу не повідомляється. Раніше передбачалося, що це буде арена «О2» в Лондоні (Великобританія).
IT'S ON! @usykaa & @DerekWarChisora do battle, Oct 31 #UsykChisora pic.twitter.com/jzd0rgaEpn— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2020
«Я дуже сумував по боксу. Я наполегливо працював в своєму тренувальному таборі, щоб показати захоплююче шоу 31 жовтня. Я очікую, що бій з Дереком буде справжнім випробуванням - він сильний, стійкий і витривалий. Він дійсно великий хлопець, і він сильно б'є.
Багато людей кажуть, що Дерек - чудовисько, але в глибині душі він добра людина. Я не очікую побачити в ньому цю хорошу сторону. Я знаю, що він хоче мене зломити. Але я вода, вітер і вогонь - все разом. Дерек Чісора, я йду за тобою», - наголосив Усик.
Також Усик відзначив, що у важкій вазі він досяг найвищих висот, став абсолютним чемпіоном. Тепер він крокуватиме по тому ж шляху, як супертяж.
Раніше промоутер Едді Хірн зізнався, що організація бою стала можливою завдяки тому, що боксери пішли на поступки в фінансовому питанні.
Додамо, для Усика це буде перший бій з жовтня минулого року. Тоді українець провів дебютний поєдинок у суперважкій вазі і здобув перемогу над Чазз Візерспун в семи раундах.