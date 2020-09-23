Усик – Чісора: визначена офіційна дата двобою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бій Усик - Чісора повинен був пройти 23 травня, але був перенесений через світову ситуацію із коронавірусом Світлина - Sky Sports

Британець перевірить на міцність українського бійця

Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про організацію довгоочікуваного поєдинку між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

Бій між Чісорою та Усиком пройде 31 жовтня. Місце проведення бою світових зірок боксу не повідомляється. Раніше передбачалося, що це буде арена «О2» в Лондоні (Великобританія).

«Я дуже сумував по боксу. Я наполегливо працював в своєму тренувальному таборі, щоб показати захоплююче шоу 31 жовтня. Я очікую, що бій з Дереком буде справжнім випробуванням - він сильний, стійкий і витривалий. Він дійсно великий хлопець, і він сильно б'є.

Багато людей кажуть, що Дерек - чудовисько, але в глибині душі він добра людина. Я не очікую побачити в ньому цю хорошу сторону. Я знаю, що він хоче мене зломити. Але я вода, вітер і вогонь - все разом. Дерек Чісора, я йду за тобою», - наголосив Усик.

Також Усик відзначив, що у важкій вазі він досяг найвищих висот, став абсолютним чемпіоном. Тепер він крокуватиме по тому ж шляху, як супертяж.

Раніше промоутер Едді Хірн зізнався, що організація бою стала можливою завдяки тому, що боксери пішли на поступки в фінансовому питанні.

Додамо, для Усика це буде перший бій з жовтня минулого року. Тоді українець провів дебютний поєдинок у суперважкій вазі і здобув перемогу над Чазз Візерспун в семи раундах.

Читайте також: Боксер Редкач домовився про бій із ексчемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях