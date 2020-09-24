Відомий український боксер хоче стати мером Вінниці. Від ОПЗЖ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Презентувати кандидата в мери Узелкова прибув особисто Юрій Бойко Світлина із соцмереж

В’ячеслав Узелков не так давно переніс інсульт і розі йшовся з дружиною

Колишній український боксер В’ячеслав Узелков заявив про свій намір балотуватися на посаду міського голови Вінниці. У мери міста він йде від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Узелкова як кандидата на посаду мера Вінниці представили на партійній конференції ОПЗЖ 23 вересня. Для його представлення, а також представлення кандидатів на місцевих виборах до Вінниці прибув співголова партії Юрій Бойко.

Після цього Узелков опублікував пост в Instagram з підтвердженням того, що він балотується у мери Вінниці.

Агітаційний плакат Узелкова

Узелков заявляє про свої політичні амбіції не вперше. У 2019 році напередодні перевиборів до Верховної ради колишній боксер заявив, що отримав пропозицію від однієї партії. Але тоді не назвав політичну силу. А своє вагання балотуватися пояснив тим, що не дуже бачить себе народним депутатом і не хоче покидати Вінницю. Але питав поради у своїх підписників в соцмережі.

41-річний В'ячеслава Узелков – колишній український боксер напівважкої ваги (до 79,4 кілограма).

На професійному рингу він дебютував 24 жовтня 2004 року і провів 34 бої, в 30 з яких здобув перемоги, 19 з яких – нокаутом. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBA. Однак в бою за звання чемпіона світу за версією WBA поступився казахстанцеві Бейбуту Шуменову. Ця поразка стала першою в його кар'єрі. Пізніше В’ячеслав був претендентом на титульний бій з чемпіоном WBO Натаном Клеверлі, але це бій так і не відбувся. 12 квітня 2014 року Узелков провів останній в кар'єрі бій, програвши сербу Ґеарду Аєтовічу.

У 2014 – 2015 роках Узелков був членом журі на передачі «Україна має талант». Також він був тренером у програмі «Зважені та щасливі».

У 2016 році Узелков переніс інсульт, а нещодавно зі скандалом розійшовся з дружиною.