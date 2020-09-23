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    Ломаченко назвав ключі до перемоги над Лопесом

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    Василь Ломаченко на тренуванні із своїм батьком&nbsp; - Ломаченко назвав ключі до перемоги над Лопесом
    Василь Ломаченко на тренуванні із своїм батьком 
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    Українець Ломаченко вважає свого батька генієм боксу

    Володар титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) поділився очікуваннями від бою з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

    За словами українця, він хоче покарати Лопеса за всі його гучні висловлювання, однак нічого не обіцяє, тому що не знає, яким буде перебіг поєдинку. На думку українця боксерський інтелект та його батько мають стати у пригоді йому у майбутньому протистоянні.

    «Мій ключ до перемоги над Лопесом - боксерський інтелект і батько. Я спробую покарати Лопеса, але не знаю. Все залежить від того, як піде бій. Звичайно, якщо у мене буде шанс заподіяти йому біль, я це зроблю, - зізнався Василь. - Я вважаю свого батька генієм, тому що він розуміє, що потрібно робити. Він розбирається в фізіології, філософії та боксі. Він розуміє, як набрати фізичні кондиції. Він знає стратегію боксу. Звичайно, підхід батька до тренувань допоміг мені стати таким бійцем. Він вчив мене тому, що мені потрібно. Те, що я можу робити на ринзі, - заслуга батька. Він навчив мене. Протягом життя він тренував мене в інших видах спорту, крім боксу».

    Зазначимо, бій боксерів пройде 17 жовтня у Лас-Вегасі.

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    Джерело: Sports Yahoo

    бокс Василь Ломаченко IBF WBC WBA WBO Теофімо Лопес Анатолій Ломаченко
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