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    Наймолодшим уболівальником збірної України на стадіоні Євро стало немовля фаната-барабанщика

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    Наймолодшим уболівальником збірної України на стадіоні Євро стало немовля фаната-барабанщика
    Фото: facebook

    Маленький Левко на матчі нашої збірної з Північною Македонією слухав, як батько заряджав енергією вболівальників

    Хто дивився матч Україна – Північна Македонія, той чув, як трибуни вболівали за команду Андрія Шевченка. Потужну енергетику вболівальників, які надихали нашу збірну на перемогу, підживлював гучний барабанний бій. Як повідомив на своїй сторінці в соцмережах президент Української асоціації футболу Андрій павелко, за барабаном сидів Дмитро Левченко. «Він – уболівальник з багаторічним стажем, організовує таку харизматичну підтримку головній команді у багатьох домашніх і гостьових матчах. Вчора він вперше взяв на матч збірної на Євро-2020 свого синочка, якому виповнилося лише 1 місяць і 3 дні. Так батько хотів провести символічну посвяту зовсім маленького Левка у вболівальники збірної України.

    Дмитро Левченко з родиною в Бухаресті. Фото: facebook

    Дмитро Левченко з родиною в Бухаресті. Фото: facebook

    За годину до поєдинку проти Північної Македонії, його не пустили з барабаном на стадіон в Бухаресті. Дмитро зателефонував мені, попросив допомогти і я радий, що оперативно вдалося вирішити це непорозуміння. Пізніше багато вболівальників дякували за те, що заряджений енергетикою багатьох матчів національної збірної музичний інструмент надихав в Бухаресті наші трибуни і команду Андрія Шевченка на першу перемогу на Євро-2020. А маленький Левко став наймолодшим вболівальником чемпіонату Європи! Щиро бажаю міцного здоров'я і щасливої долі цій чудовій футбольній родині!» – написав Павелко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Наймолодшим уболівальником збірної України на стадіоні Євро стало немовля фаната-барабанщика