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    Збірна Швеції з одним голом на турнірі вийшла в лідери групи на Євро

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    Шведи і без Ібрагімовича вийшли з групи - Збірна Швеції з одним голом на турнірі вийшла в лідери групи на Євро
    Шведи і без Ібрагімовича вийшли з групи
    Фото з відкритих джерел

    «Синьо-жовті» скандинави здолали опір словаків завдяки голу з пенальті

    Шведи стали четвертою командою, яка за тур до фінішу групового турніру практично забезпечила собі місце на наступному етапі чемпіонату Європи. У матчі зі Словаччиною вони здобули перемогу з мінімальним рахунком – 1:0.

    Перший тайм цього матчу не відрізнявся особливою видовищністю, про що свідчать підсумкові 0:0 на табло до перерви. У другій половині зустрічі гра пожвавилася, команди почали створювати гольові моменти. Єдине взяття воріт відбулося на 76-й хвилині. Автором голу став Еміль Форсберг, який реалізував пенальті.

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    В групі E, крім шведів і словаків, виступають національні команди Іспанії та Польщі. Завдяки сьогоднішній перемозі Швеція вийшла на перше місце в турнірній таблиці групи Е, набравши за два тури 4 очка. Словаччина (3) – на другому місці.

    В першому турі шведи розішлися миром з іспанцями – 0:0. Таким чином вони стали лідерами, забивши всього один м'яч.

    Шведи нижче третього місця не опустяться, а чотирьох очок має вистачити, щоб зіграти в 1/8 фіналу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна Швеції з одним голом на турнірі вийшла в лідери групи на Євро