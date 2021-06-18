Збірна Швеції з одним голом на турнірі вийшла в лідери групи на Євро

Шведи і без Ібрагімовича вийшли з групи

«Синьо-жовті» скандинави здолали опір словаків завдяки голу з пенальті

Шведи стали четвертою командою, яка за тур до фінішу групового турніру практично забезпечила собі місце на наступному етапі чемпіонату Європи. У матчі зі Словаччиною вони здобули перемогу з мінімальним рахунком – 1:0.

Перший тайм цього матчу не відрізнявся особливою видовищністю, про що свідчать підсумкові 0:0 на табло до перерви. У другій половині зустрічі гра пожвавилася, команди почали створювати гольові моменти. Єдине взяття воріт відбулося на 76-й хвилині. Автором голу став Еміль Форсберг, який реалізував пенальті.

В групі E, крім шведів і словаків, виступають національні команди Іспанії та Польщі. Завдяки сьогоднішній перемозі Швеція вийшла на перше місце в турнірній таблиці групи Е, набравши за два тури 4 очка. Словаччина (3) – на другому місці.

В першому турі шведи розішлися миром з іспанцями – 0:0. Таким чином вони стали лідерами, забивши всього один м'яч.

Шведи нижче третього місця не опустяться, а чотирьох очок має вистачити, щоб зіграти в 1/8 фіналу.