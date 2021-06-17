Зеленський про матч збірної України з Нідерландами – cправжній футбольний трилер

Зеленський привітав збірну України з першою перемогою на Євро-2020

Зеленський подякував за справжній футбол і таку потрібну перемогу

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з першою перемогою на Чемпіонаті Європи-2020. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter.

У матчі другого туру підопічні Андрія Шевченка обіграли команду Північної Македонії з рахунком 2:1.

«Україна vs Північна Македонія – 2:1! Напружений поєдинок і така потрібна перемога! Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти! Слава Україні!», – написав Зеленський.

Україна vs Північна Македонія – 2:1!

Напружений поєдинок і така потрібна перемога! Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти!

Слава Україні! pic.twitter.com/k00TPxREVl — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2021

Як розповів тренер збірної України Андрій Шевченко, Зеленський зателефонував команді, коли футболісти були у роздягальні, і привітав збірну з перемогою.

Обидва пенальті в грі Україна – Північна Македонія на Євро призначили вірно.