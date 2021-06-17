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    Зеленський про матч збірної України з Нідерландами – cправжній футбольний трилер

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    Зеленський привітав збірну України з першою перемогою на Євро-2020 - Зеленський про матч збірної України з Нідерландами – cправжній футбольний трилер
    Зеленський привітав збірну України з першою перемогою на Євро-2020
    Фото: Офіс президента

    Зеленський подякував за справжній футбол і таку потрібну перемогу

    Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з першою перемогою на Чемпіонаті Європи-2020. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter.

    У матчі другого туру підопічні Андрія Шевченка обіграли команду Північної Македонії з рахунком 2:1.

    «Україна vs Північна Македонія – 2:1! Напружений поєдинок і така потрібна перемога! Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти! Слава Україні!», – написав Зеленський.

    Як розповів тренер збірної України Андрій Шевченко, Зеленський зателефонував команді, коли футболісти були у роздягальні, і привітав збірну з перемогою.

    Обидва пенальті в грі Україна – Північна Македонія на Євро призначили вірно.

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    Теги: Андрій Шевченко Володимир Зеленський Україна Північна Македонія Євро-2020 Twitter тренер
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    Зеленський про матч збірної України з Нідерландами – cправжній футбольний трилер