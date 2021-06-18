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    Нападник «Динамо» розпочав підготовку до сезону в «Дніпрі-1»

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    Нападник «Динамо» розпочав підготовку до сезону в «Дніпрі-1»
    Фото з відкритих джерел

    Назарій Русин гратиме за команду Ігоря Йовічевича на правах оренди

    Форвард київського «Динамо» Назарій Русин прибув у розташування команди «Дніпро-1» і з новими партнерами почав підготовку до майбутнього сезону. Про це повідомляє Meta-ratings.

    Як стало відомо джерелу, найближчим часом клуби оголосять про деталі угоди з приводу трансферу 22-річного форварда. Скоріше за все, це буде орендна угода.

    Цього літа Русин повернувся з оренди в польській «Легії», з варшавським клубом у футболіста виник конфлікт. Раніше «Динамо» також здавало Назарія в оренду луганської «Зорі» в 2019 році.

    Русин – вихованець «Динамо». Всього в українській Прем'єр-лізі Назарій зіграв 57 матчів, в яких забив дванадцять голів і зробив сім результативних передач. В його активі також 1й матчів і сім голів за молодіжну збірну України.

    22-річному футболісту давали можливість закріпитися в основному складі «Динамо», проте він не витримав конкуренції.

    Тим часом збірна України на Євро-2020 здобула першу перемогу. Завдяки голам Ярмоленка і Яремчука команда Андрія Шевченка здолала Північну Македонію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Назарій Русин
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    Нападник «Динамо» розпочав підготовку до сезону в «Дніпрі-1»