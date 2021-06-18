«Шахтар» здійснив другий гучний трансфер. За донеччан гратиме нападник «Аякса»

Лассіна Траоре уклав з віце-чемпіоном української Прем’єр-ліги п’ятирічну угоду

Африканський форвард Лассіна Траоре підписав п'ятирічний контракт з донецьким «Шахтарем». Український клуб оголосив про це на своєму сайті.

Раніше форвард відмовився продовжувати контракт з «Аяксом», який закінчувався в 2022 році, тому амстердамський клуб побажав відразу ж продати гравця. Transfermarkt оцінює ринкову вартість 20-річного нападника в €6,5 млн. Амстердамці розраховували заробити на трансфері 20-річного гравця не менше €10 млн.

Лассіна Траоре зіграв за «Аякс» 31 матч, забив 12 голів і віддав 12 результативних передач. За збірну Буркіна-Фасо він забив п'ять м'ячів в 14 зустрічах.

Траоре починав кар'єру в клубі «Рахім». У 16-річному віці став футболістом «Аякса» з Кейптауна і вперше зіграв за національну збірну своєї країни. У травні 2019 дебютував в чемпіонаті Нідерландів за амстердамський «Аякс».

Раніше «Шахтар» домовився з «Бенфікою» про перехід півзахисника Педріньо. Сума трансферу бразильця склала €18 млн. Це – одне з найдорожчих придбань клубу в історії.