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    Найсильніша російська легкоатлетка погрожує, що в разі чергової дискваліфікації через допінг виїде за кордон

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    Марії Ласіцкене терпець практично урвався - Найсильніша російська легкоатлетка погрожує, що в разі чергової дискваліфікації через допінг виїде за кордон
    Марії Ласіцкене терпець практично урвався
    Instagram Марії Ласіцкене

    Спортсменці набридло бути жертвою недолугості

    Дворазова чемпіонка світу, російська легкоатлетка Марія Ласіцкене прокоментувала ситуацію з можливим усуненням російських спортсменів від Олімпійських ігор в Токіо-2020.

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    «Останнім часом я вже не раз говорила, що впевненості в участі в Іграх в Токіо у нас немає. І справа не в емоціях чи в тому, що я нічого не знаю, як дехто намагався сказати. Ми знаємо досить, щоб так думати. Але ми готові до будь-якого варіанту.

    Якщо знову відсторонять РУСАДА, то ми поїдемо тренуватися за межі Росії, щоб бути доступними для міжнародних допінг-офіцерів. Я перебуваю в міжнародному пулі тестування IAAF, так що це може допомогти.

    Ми вже не ті, що були перед Олімпіадою в Ріо. Тепер ми будемо до кінця відстоювати своє право виступити на Олімпіаді. Ні в які колективні позови ми більше не підпишемося. Якщо буде потрібно піти в CAS, я піду і буду боротися там саме за себе. Пропускати другу поспіль Олімпіаду через якихось незрозумілих людей, які не можуть чесно виконувати свою роботу, я не хочу.

    P.S. Невідновлення РУСАДА не особливо і коментувати хочеться. Скажу лише одне: заручники ситуації – це спортсмени, а не керівництво Всеросійської федерації легкої атлетики, як намагається представити пан Шляхтін», - написала Ласіцкене в Instagram.

    Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство заявило про відкриття нового розслідування стосовно РУСАДА. Російська сторона підозрюється в підміні допінг-проб з Московської лабораторії. Повідомляється, що в разі доведення провини РУСАДА Росію можуть відсторонити від виступу на Олімпійських іграх в Токіо.

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    допінг IAAF стрибки у висоту легка атлетика Олімпіада-2020 Марія Ласіцкене РУСАДА
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