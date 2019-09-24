Найсильніша російська легкоатлетка погрожує, що в разі чергової дискваліфікації через допінг виїде за кордон
Спортсменці набридло бути жертвою недолугості
Дворазова чемпіонка світу, російська легкоатлетка Марія Ласіцкене прокоментувала ситуацію з можливим усуненням російських спортсменів від Олімпійських ігор в Токіо-2020.
«Останнім часом я вже не раз говорила, що впевненості в участі в Іграх в Токіо у нас немає. І справа не в емоціях чи в тому, що я нічого не знаю, як дехто намагався сказати. Ми знаємо досить, щоб так думати. Але ми готові до будь-якого варіанту.
Якщо знову відсторонять РУСАДА, то ми поїдемо тренуватися за межі Росії, щоб бути доступними для міжнародних допінг-офіцерів. Я перебуваю в міжнародному пулі тестування IAAF, так що це може допомогти.
Ми вже не ті, що були перед Олімпіадою в Ріо. Тепер ми будемо до кінця відстоювати своє право виступити на Олімпіаді. Ні в які колективні позови ми більше не підпишемося. Якщо буде потрібно піти в CAS, я піду і буду боротися там саме за себе. Пропускати другу поспіль Олімпіаду через якихось незрозумілих людей, які не можуть чесно виконувати свою роботу, я не хочу.
P.S. Невідновлення РУСАДА не особливо і коментувати хочеться. Скажу лише одне: заручники ситуації – це спортсмени, а не керівництво Всеросійської федерації легкої атлетики, як намагається представити пан Шляхтін», - написала Ласіцкене в Instagram.
Раніше Всесвітнє антидопінгове агентство заявило про відкриття нового розслідування стосовно РУСАДА. Російська сторона підозрюється в підміні допінг-проб з Московської лабораторії. Повідомляється, що в разі доведення провини РУСАДА Росію можуть відсторонити від виступу на Олімпійських іграх в Токіо.