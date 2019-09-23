Росія близька до виключення з Олімпіади-2020



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Якою є справжня вартість російських медалей? The Telegraph

Допінгові маніпуляції на державному рівні ставлять під сумнів участь спортсменів у головному старті чотириріччя

Всесвітня антидопінгова аґенція (WADA) запустила процедуру позбавлення статусу відповідності Російської антидопінгової аґенції (РУСАДА) зі всесвітнім антидопінговим кодексом.

Головним наслідком нового скандалу може бути повне відсторонення збірної Росії від участі в літніх Олімпійських іграх-2020, які відбудуться в Токіо. Як повідомляє The Telegraph, причиною для цього можуть стати можливі маніпуляції з даними в Московській антидопінговій лабораторії. Росія підозрюється у підтасовуванні допінг-проб спортсменів перед тим, як вони були відправлені для перевірки у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).

У WADA підозрюють, що в останні півтора роки Росія проводила маніпуляції, щоб приховати вживання допінгу російськими спортсменами в минулому. Якщо інформація стосовно фальсифікації допінг-проб підтвердиться, WADA може повторно відсторонити Російське антидопінгове агентство, а російські спортсмени не будуть допущені до участі в Олімпіаді-2020.

Сьогодні, 23 вересня WADA має представити доповідь щодо даних московської лабораторії.

Через махінації з допінг-пробами WADA після Олімпіади-2014 року припинило членство РУСАДА. Російська антидопінгова аґенція була відновлена в правах лише у вересні 2018 року з умовою, що не пізніше 1 січня 2019 року експерти WADA отримають доступ до баз даних Московської антидопінгової лабораторії.