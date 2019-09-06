Юлія Левченко здобула вольове срібло в фіналі «Діамантової ліги»



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Юлія Левченко - дівчина з характером Дмитро Вакулка, ФЛАУ

Наша атлетка взяла з третьої спроби дві висоти поспіль

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко стала другою в фіналі легкоатлетичної «Діамантової ліги», який відбувається у ці хвилини в бельгійській столиці Брюсселі.

Наша легкоатлетка показала результат 1,97 метра, причому проявила характер, взявши дві поспіль висоти (1,95 і 1,97) з заключної, третьої спроби.

Перемогла чинна чемпіонка світу і Олімпійських ігор Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором. Її результат – 1,99 м.

Бронзу виборола німкеня Нафіссату Тіам – 1,95 м. Полячку Камілу Ліцвінко вона випередила лише за кількістю спроб.

17-річна українка Ярослава Магучих з результатом 1,89 м стала шостою.