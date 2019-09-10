Українські грації Юлія Левченко та Ірина Геращенко здолали непереможну росіянку



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Також перемогою в Мінську відзначилася Анна Рижикова

У білоруській столиці Мінську впродовж двох днів, 9-10 вересня, триває легкоатлетична матчева зустріч збірних Європи і США. В складі команди Старого Світу виступають українські спортсменки. І виступають блискуче.

Киянка Юлія Левченко вперше в кар'єрі здолала висоту 2,02 метри і змогла випередити непереможну, здавалося б, росіянку Марію Ласіцкене.

Більше того, другою стала ще одна вихованка тренера Ірини Пустовойт Ірина Геращенко, котра показала з росіянкою однаковий результат 1,98 м, але стала другою за кількістю спроб.

Ще одну перемогу в бігу на 400 метрів з бар’єрами здобула Анна Рижикова. Вона виграла з результатом 55,32, випередивши швейцарку Спрунґер на 14 сотих секунди.

Ще дві українки стали у Мінську другими. Ольга Ляхова на 800-метрівці з результатом 2.04,90 поступилася восьми сотими секунди британці Белл. Марина Бех-Романук стрибнула у довжину на 6,73 м, випередила на два сантиметри олімпійську чемпіонку, чотириразову чемпіонку світу Бріттні Різ зі США, але всього сантиметром поступилася білорусці Мирончик.