  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські грації Юлія Левченко та Ірина Геращенко здолали непереможну росіянку

    • Розсилка
    Українські красуні Юлія Левченко та Ірина Геращенко зробили майже неможливе - Українські грації Юлія Левченко та Ірина Геращенко здолали непереможну росіянку
    Українські красуні Юлія Левченко та Ірина Геращенко зробили майже неможливе
    Instagram Юлії Левченко

    Також перемогою в Мінську відзначилася Анна Рижикова

    У білоруській столиці Мінську впродовж двох днів, 9-10 вересня, триває легкоатлетична матчева зустріч збірних Європи і США. В складі команди Старого Світу виступають українські спортсменки. І виступають блискуче.

    Читайте також

    Киянка Юлія Левченко вперше в кар'єрі здолала висоту 2,02 метри і змогла випередити непереможну, здавалося б, росіянку Марію Ласіцкене.

    Більше того, другою стала ще одна вихованка тренера Ірини Пустовойт Ірина Геращенко, котра показала з росіянкою однаковий результат 1,98 м, але стала другою за кількістю спроб.

    Ще одну перемогу в бігу на 400 метрів з бар’єрами здобула Анна Рижикова. Вона виграла з результатом 55,32, випередивши швейцарку Спрунґер на 14 сотих секунди.

    Ще дві українки стали у Мінську другими. Ольга Ляхова на 800-метрівці з результатом 2.04,90 поступилася восьми сотими секунди британці Белл. Марина Бех-Романук стрибнула у довжину на 6,73 м, випередила на два сантиметри олімпійську чемпіонку, чотириразову чемпіонку світу Бріттні Різ зі США, але всього сантиметром поступилася білорусці Мирончик.

     Читайте також: Юлія Левченко здобула вольове срібло в фіналі «Діамантової ліги»
    Читайте також
    Юлія Левченко Ірина Геращенко стрибки у висоту легка атлетика Ольга Ляхова Марина Бех-Романчук Марія Ласіцкене Анна Рижикова Ірина Пустовойт Бріттні Різ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ