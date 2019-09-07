Український спринтер виконав норматив за годину до завершення відбору на чемпіонат світу



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Сергій Смелик наполегливо йшов до мети і її досяг Дмитро Вакулка, ФЛАУ

Сергій Смелик тривалий час показував секунди, близькі до тих, які давали перепустку в Доху

Український спринтер Сергій Смелик таки поїде на чемпіонат світу в столицю Катару Доху.

Суботнього вечора, 6 вересня, на змаганнях в іспанському Андухарі в Сергія був останній шанс, адже через лічені години у відборі наставав дедлайн.

Варто сказати, що на трьох попередніх змаганнях поспіль Смелик на 200-метрівці фінішував зовсім поруч із нормативом. І ось в Андухарі він таки показав такі потрібні для участі в світовій першості 20,39 секунди.

Другим фінішував Селім Ейд Якуб із Бахрейну (20,43 сек.), третім – нідерландець Шуранді Мартіна (20,50).

Чемпіонат світу стартує 26 вересня.