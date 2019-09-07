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    Український спринтер виконав норматив за годину до завершення відбору на чемпіонат світу

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    Сергій Смелик наполегливо йшов до мети і її досяг - Український спринтер виконав норматив за годину до завершення відбору на чемпіонат світу
    Сергій Смелик наполегливо йшов до мети і її досяг
    Дмитро Вакулка, ФЛАУ

    Сергій Смелик тривалий час показував секунди, близькі до тих, які давали перепустку в Доху

    Український спринтер Сергій Смелик таки поїде на чемпіонат світу в столицю Катару Доху.

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    Суботнього вечора, 6 вересня, на змаганнях в іспанському Андухарі в Сергія був останній шанс, адже через лічені години у відборі наставав дедлайн.

    Варто сказати, що на трьох попередніх змаганнях поспіль Смелик на 200-метрівці фінішував зовсім поруч із нормативом. І ось в Андухарі він таки показав такі потрібні для участі в світовій першості 20,39 секунди.

    Другим фінішував Селім Ейд Якуб із Бахрейну (20,43 сек.), третім – нідерландець Шуранді Мартіна (20,50).

    Чемпіонат світу стартує 26 вересня.

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    чемпіонат світу легка атлетика Сергій Смелик Шуранді Мартіна
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