Олександр Шовковський: Росіянин, саме ти обрав свою злочинну владу!

Легенда київського «Динамо» звернувся до росіян

Легенда українського футболу Олександр Шовковський на своїй сторінці у фейсбуці звернувсядо населення Росії. спорт, війна

«Росіянин! Я розумію, що нема чим. Але ж ти спробуй зрозуміти! Ти питаєш, навіщо це все мені? За що ці всі санкції? Чому покидають ринок світові бренди? Чому банки виходять з РФ? Чому відміняють візи до країн Європи? Чому курс злетів до… і це ще не кінець?

За що відлучили спорт? Чому ненавидять у всьому світі? Чому ми маємо страждати за дії влади? А за що страждає наш народ? За що ваші загарбники вбивають наших дітей і батьків? За що розстрілюють ні в чому невинних людей, які намагаються втекти від вашого насаджуваємого «руськаго міра»?

Я відповім. Саме ти обрав цю злочинну владу. Саме ти дав їм можливість керувати усіма процесами в своїй країні. Тому саме тобі нести відповідальність за їх дії. Якщо ви складете зброю, то у моїй країні настане Мир!», – написав Шовковський.

Нагадаємо, що знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія, екс-солістка гурту Spice Girls, спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією.

Колишній гравець «Динамо», збірної України та лондонського «Арсенала» Олег Лужний зараз захищає Україну в лавах територіальної оборони. «Російські окупанти обстрілюють і руйнують цілі міста та селища, люди залишаються без газу, світла, води та їжі. Але наша нація як ніколи єдина», – сказав Лужний.