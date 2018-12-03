Названо склад жіночої збірної України з футзалу на матчі зі Словаччиною



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Фото Павла Кубанова

Товариські поєдинки прийматиме Ужгород

Головний тренер «синьо-жовтих» Олег Шайтанов назвав імена 15-х футзалісток, які протистоятимуть команді Словаччини.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У межах підготовки до Євро-2019 наша команда проведе два спаринги 7-8 грудня в ужгородському СК Zinedine.

Перший поєдинок України та Словаччини розпочнеться о 18:30, а другий – о 14:30.

Склад збірної України:

воротарі: Вікторія Сагайдачна (Tesla), Олена Цикаленко («ПЗМС»/«Ятрань-Берестівець»);

польові гравці: Сніжана Воловенко, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Альона Кирильчук, Анна Сидоренко, Олена Павленко, Ірина Майбородіна, Юлія Шевченко (всі — «IMS-НУХТ»), Євгенія Шаповал, Юлія Дударчук (обидві — «ПЗМС»), Юлія Титова (Tesla), Анна Шульга (Agenta Girls, Угорщина), Юлія Форсюк («Будстар-НПУ»).

Нагадаємо, що жіноча збірна України з футзалу пробилася на Євро-2019, де змагатиметься з командами Іспанії, Росії та Португалії.

Матчі фінальної стадії пройдуть у лютому на території Португалії, а саме – у місті Порту.