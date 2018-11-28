Ужгород прийме товариські матчі жіночої збірної України з футзалу
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Українки гратимуть зі словачками
7-8 грудня в Ужгороді у межах підготовки збірної України до Євро-2019 серед жіночих команд відбудуться два міжнародних товариських поєдинки.
Українки гратимуть з національною командою Словаччини.
Про це повідомляє прес-служба асоціації футзалу України.
Місцем їхнього проведення стане СК «Zinedine» (вул. Садова, 39).
Початок першого матчу запланований на 18:30. Повторна зустріч розпочнеться о 14:30.
Зазначається, що квитки надійдуть до продажу найближчим часом.
Нагадаємо, раніше визначився склад футзальної збірної України на товариські матчі з Португалією.