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    Ужгород прийме товариські матчі жіночої збірної України з футзалу

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    Ужгород прийме товариські матчі жіночої збірної України з футзалу

    Українки гратимуть зі словачками

    7-8 грудня в Ужгороді у межах підготовки збірної України до Євро-2019 серед жіночих команд відбудуться два міжнародних товариських поєдинки.

    Українки гратимуть з національною командою Словаччини.

    Про це повідомляє прес-служба асоціації футзалу України.

    Місцем їхнього проведення стане СК «Zinedine» (вул. Садова, 39).

    Початок першого матчу запланований на 18:30. Повторна зустріч розпочнеться о 14:30.

    Зазначається, що квитки надійдуть до продажу найближчим часом.

    Нагадаємо, раніше визначився склад футзальної збірної України на товариські матчі з Португалією.

    Збірна України Ужгород футзал
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