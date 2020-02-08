НБА: Геройства Лілларда не були враховані



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Ліллард видав феєрію, але того було замало НБА

В ніч на суботу, 8 лютого, в НБА відбулися 9 матчів

«Юта» – «Портленд» 117:114

Ліллард після невеличкої паузи знов почав випалювати все навколо (42+6+6, 16/30, 8/14), але політ орегонського яструба зупинили люди в сірому - за 13 секунж до сирени судді не зафіксували на Лілларді фол, також вони не побачили голтендінгу від Гобера та зарахували йому блок-шот.

Одразу по закінченню матчу судді визнали свою провину - Ліллард лютував, Гобер вказував на людський фактор, а результат лишився.

«Вашингтон» – «Даллас» 119:118

Перемогу столичним баскетболістам приніс їх лідер - Бредлі Біл - 29+5+8 (11/28, 3/10). Зробив це надзвичайно технічно - кидком з сиреною. І це - номер 1 в огляді кращих моментів дня.

«Фінікс» – «Г’юстон» 127:91

Після епічної перемоги над «Лейкерс» на наступний день «Рокетс» вийшли без сил та мотивації - як наслідок, отримали найболючішу поразку з 2002 року - програла з різницею в 36 очок.

Поховали «Рокетс» Букер (33, 10/18, 4/8) та Убре (39+9, 14/19, 7/9). Для останнього - це ще й найкраща гра у кар’єрі.

«Філадельфія» – «Мемфіс» 119:107

Чергова травма Ембіїда відкрила вікно можливостей для турецького снайпера Фуркмана Коркмаз. Нащадок османів був безжальним - 34+6+4, 13/17, 7/9.

«Бостон» – «Атланта» 112:107

«Індіана» – «Торонто» 106:115

«Репторз» перемагають вже 13-й раз поспіль.

«Оклахома-Сіті» – «Детройт» 108:101

Михайлюк черех травму стегна пропускав вже третю зустріч, Драммонда «Детройт» обміняв за неліквід, Роуз - травмований. Віддувався за всіх Вуд, але проти «Тандер» його старань було замало.

«Сакраменто» – «Маямі» 105:97

Нова команда Олексія Леня поки він травмований - шукає переможну ідентичність. Посприяли цьому чоловіки з «Маямі».

Очікується, що Олексій Лень дебютує за «Сакраменто Кінгз» у понеділок, 10 лютого, в матчі проти «Мілвокі Бакс».