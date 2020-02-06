НБА: «Торонто» перемагає на характері



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Торонто не бачить перешкод НБА

Огляд матчів НБА 5 лютого 2020

Нині в НБА був дедлайн на обміну, тому деякі клуби та гравці тримали це в голові (а хто - як Олексій Лень - взагалі поїхвав світ за очі), втім - сьогодні було 9 матчів, а то значило, що цікаво було й беспосередньо на майданчику.

«Торонто» – «Індіана» 119:118

«Пейсерс» вели мало не всю гру, але чемпіон показав характер та зуби - «Раптори» у фінальні 2 з половиною хвилини просто знищили суперника ривком 11:0 та вирвали перемогу - 119:118. Вирішальний триочковий забив Серж Їбака.

Так тріпл-дабл Сабоніса-молодшого став лише красивою статистикою (15+11+10), а насправді цінним доробком слід вважати цифри Лаурі (32+8+10, 11/21), Їбака (30+7, 13/21) та Сіакама (25+9+5+3).

«Кліпперс» – «Маямі» 128:111

«Хит» в цей день грали й на полі, й в офісі, але якщо трейдування вийшло вдалим - вдалося залучити досвідченого Ігуадалу, то фінал матчу флоридці провалили.

Джиммі Батлєр вибув з травмою, а без нього «Хіт» посипались. Героєм матчу став скромний Лендрі Шемет, що у 4 чверті почав влучати все (23+6, 7/15, 6/13). Йому допомогли сталі зірки «Кліпперс» в особах Джорджа (23+5+10, 7/13, 5/7) та Ленарда (14+7+9, 5/13, 4/10)

«Бостон» - «Орландо» 116:100

Вирішальний внесок у перемогу «Бостону» зробив Джейсон Тейтум - олстара прорвало тоді, коли це було найбільш потрібно - у 4 чверті, де він набрав 13 балів поспіль (майже). Всього ж на рахунку Тейтума - 33+8+5+3 перехоплення (11/24, 5/11)

«Міннесота» – «Атланта» 120:127

Ще вчора вони мінялися, а нині вже грали одне з одним. Зі зрозумілих причин новачки клубів ще не могли бути задіяні - тож клубам довелося грати гравцями тими, що є.

У баскетболі без захисту краще себе проявили лідери «Гокс», ну а для «Вулвз» це 13 поразка поспіль

«Оклахома-Сити» – «Кливленд» 109:103

«Тандер» перемогли на класі, який у команди з’явився з появою Кріса Пола. А раз так - то не треба нікого міняти - попереду плей-офф. Чому не трейдилися «Кавз» - ніхто не знає.

«Даллас» – «Мемфис» 107:121

Молодь «Гріззліс» жорстко провчила «Даллас», де намагався замінити Луку Дончіча латвієць Порзінгіс. Не вийшло, але статистику він собі набив непогану - 32+12, 10/20, 5/11.

Ну, а «Мемфіс» вперше с лютого 2018-го має позитивний баланс (26-25). Плей-офф вже зовсім близько.

«Детройт» – «Фінікс» 116:108

«Пістонс» довели, що можуть перемагати й без Михайлюка (та Дерріка Роуза), для цього лише потрібен слабенький суперник. Драммонд набрав 31+19+3 перехоплення (13/17 з ним). Також виблискували Реджі Джексон (25+5+9, 5/9 дальні) та Вуд (21+8, 7/14).

У «Cанз» намагалися не програти Убре (30 очок, 11/19, 5/9), Ейтон (26+12+4 блока, 12/18) та Букер (22+4+7, 8/16), але лише намагалися.

«Бруклін» – «Голден Стейт» 129:88

Команди травмованого Дюрента злбула найбільшу перемогу з 2009 року. Допомогла їй в цьому команда травомваного Каррі. Обидві зірки могли бачити цю історичну подію наживо.

«Юта» – «Денвер» 96:98

Колорадці грати в ротацію з сімох гравців, але все одно перемогли свого конкурента у турнірній таблиці, все завдяки прозрінню Йокіча - вайлуватий серб продовжує дивувати та збирати скальпи опонентів. Тріпл-дабл проти Гобера (30+21+10, 14/24) - це щось неймовірне.

Топ-10 моментів 5 лютого 2020 Автор: NBA





Джерело: Главком СПОРТ