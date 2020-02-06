НБА: «Торонто» перемагає на характері
Огляд матчів НБА 5 лютого 2020
Нині в НБА був дедлайн на обміну, тому деякі клуби та гравці тримали це в голові (а хто - як Олексій Лень - взагалі поїхвав світ за очі), втім - сьогодні було 9 матчів, а то значило, що цікаво було й беспосередньо на майданчику.
«Торонто» – «Індіана» 119:118
«Пейсерс» вели мало не всю гру, але чемпіон показав характер та зуби - «Раптори» у фінальні 2 з половиною хвилини просто знищили суперника ривком 11:0 та вирвали перемогу - 119:118. Вирішальний триочковий забив Серж Їбака.
Так тріпл-дабл Сабоніса-молодшого став лише красивою статистикою (15+11+10), а насправді цінним доробком слід вважати цифри Лаурі (32+8+10, 11/21), Їбака (30+7, 13/21) та Сіакама (25+9+5+3).
«Кліпперс» – «Маямі» 128:111
«Хит» в цей день грали й на полі, й в офісі, але якщо трейдування вийшло вдалим - вдалося залучити досвідченого Ігуадалу, то фінал матчу флоридці провалили.
Джиммі Батлєр вибув з травмою, а без нього «Хіт» посипались. Героєм матчу став скромний Лендрі Шемет, що у 4 чверті почав влучати все (23+6, 7/15, 6/13). Йому допомогли сталі зірки «Кліпперс» в особах Джорджа (23+5+10, 7/13, 5/7) та Ленарда (14+7+9, 5/13, 4/10)
«Бостон» - «Орландо» 116:100
Вирішальний внесок у перемогу «Бостону» зробив Джейсон Тейтум - олстара прорвало тоді, коли це було найбільш потрібно - у 4 чверті, де він набрав 13 балів поспіль (майже). Всього ж на рахунку Тейтума - 33+8+5+3 перехоплення (11/24, 5/11)
«Міннесота» – «Атланта» 120:127
Ще вчора вони мінялися, а нині вже грали одне з одним. Зі зрозумілих причин новачки клубів ще не могли бути задіяні - тож клубам довелося грати гравцями тими, що є.
У баскетболі без захисту краще себе проявили лідери «Гокс», ну а для «Вулвз» це 13 поразка поспіль
«Оклахома-Сити» – «Кливленд» 109:103
«Тандер» перемогли на класі, який у команди з’явився з появою Кріса Пола. А раз так - то не треба нікого міняти - попереду плей-офф. Чому не трейдилися «Кавз» - ніхто не знає.
«Даллас» – «Мемфис» 107:121
Молодь «Гріззліс» жорстко провчила «Даллас», де намагався замінити Луку Дончіча латвієць Порзінгіс. Не вийшло, але статистику він собі набив непогану - 32+12, 10/20, 5/11.
Ну, а «Мемфіс» вперше с лютого 2018-го має позитивний баланс (26-25). Плей-офф вже зовсім близько.
«Детройт» – «Фінікс» 116:108
«Пістонс» довели, що можуть перемагати й без Михайлюка (та Дерріка Роуза), для цього лише потрібен слабенький суперник. Драммонд набрав 31+19+3 перехоплення (13/17 з ним). Також виблискували Реджі Джексон (25+5+9, 5/9 дальні) та Вуд (21+8, 7/14).
У «Cанз» намагалися не програти Убре (30 очок, 11/19, 5/9), Ейтон (26+12+4 блока, 12/18) та Букер (22+4+7, 8/16), але лише намагалися.
«Бруклін» – «Голден Стейт» 129:88
Команди травмованого Дюрента злбула найбільшу перемогу з 2009 року. Допомогла їй в цьому команда травомваного Каррі. Обидві зірки могли бачити цю історичну подію наживо.
«Юта» – «Денвер» 96:98
Колорадці грати в ротацію з сімох гравців, але все одно перемогли свого конкурента у турнірній таблиці, все завдяки прозрінню Йокіча - вайлуватий серб продовжує дивувати та збирати скальпи опонентів. Тріпл-дабл проти Гобера (30+21+10, 14/24) - це щось неймовірне.
Джерело: Главком СПОРТ