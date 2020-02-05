НБА: Зайон отримав на горіхи від Янніса



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Янніс проти Зайона - нова класіка nba.com

Битва титанів та ще 3 матчі - в огляді туру в НБА

«Мілвокі Бакс» - «Нью-Орлінз Пеліканз» 120:108

Саме цей матч був центральним - всім кортіло подивитись, як Зайон буде грати проти Янніса. У підсумку вийшла цікава дуель - потужний новачок дав справжній бій діючому MVP, мав кілька ефектних моментів та записав на свій рахунок солідну стату - 20+7+5. Але для перемоги над лідером регулярного чемпіоната цього замало.

Ривок у третій чверті перевернув рівну гру та показав, хто у домі татко. А то Яніс. Він сьогодні набрав 34+17+6 та довів, що Зайон ще є куди рости.

Мілвокі - Нью Орлінз - огляд матчу 4.02.2020 Автор: ESPN

«Шарлотт Горнетс» - «Г’юстон Рокетс» 110:125

«Г’юстон Рокетс» продовжує свій експеримент зі смоллболлом - у старті знову грали баскетболісти, нижчі за 2 метри, - і це знову спрацювало. Більше того, не грав Вестбрук, але Джеймс Гарден не помітив втрати бійця й провів еталонну гру - 40 очок+12 передач+9 підбирань+3 перехоплення. У «Шарлотт» на таке завзяття відповіді не знайшлося.

«Портленд Трейлблейзерс» - «Денвер Наггетс» 99:127

Гарячий «Портленд» на чолі з Ліллардом заїхав не денверське високогір’я та був нещадно битий. Дуже потужний матч провів Нікола Йокіч з 29+13+9, повернувся після травми Джамал Мюррей - шансів у гостей просто не було.

«Сан-Антоніо Спьорз» - «Лос-Анджелес Лейкерс» 102:129

Друга зустріч за два дні з командою з Лос-Анджелесу не віщувала гостям нічого доброго. Якщо на двобій з Каваєм у техасців ще були сили та мотивація, то з ЛеБроном годі було й пручатись.

«Король» традиційно зіграв більше всіх у матчі - 34 хвилини, за які набрав 36 пунктів. Для фінального погрому цього виявилося цілком достатьньо

Джерело: Главком СПОРТ