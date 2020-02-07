НБА: Вестбрук шокує команду ЛеБрона та всіх фанатів басктеболу



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Вестрбрук лютує NBA

У НБА - час експериментів

В ніч на 7 лютого в НБА було зіграно 5 матчів - центральними були очні протистояння фаворитів Сходу та Заходу.

«Лейкерс» – «Г’юстон» 111:121

Гореолстар Рассер Вестбрук усією своєю кар’єрою призвичаїв загал, що він ефектний, але не ефективний. Так було до 2020 року, коли він нарешті почав грати так, як того вимагали всі його тренери - ніяких дурних дальніх - лише швидкі проходи під кільце. Результат дався взнаки - «Рокетс» навіть травмованого у січні Гардена становили моцну силу, а Вестбрук був її становим хребтом.

Тоді ж тренер команди - Майк Д’Антоні наважився на відчайдушний експеримент - викинути центра з ротації та грати лише «маленькими» гравцями. Ця схема спрацювала, але донині Рокетс не мали складної опозициї - нею стали «Лейкерс».

Матч вийшов конкурентним - обидва колективи грали від своїх сильних сторін - «Лейкерс» царювали у «фарбі», де центровий Гарден нічого не міг зробити з Девісом, а «Рокетс» закидували каліфорнійців з дистанції та розривали проходами під кільце.

При цьому Гарден матч провалив - бородань набрав лише 14 балів, а «Рокетс» тащив Вестбрук. У підсумку він набрав 41+8+5 (17/28), завдяки чому затащив «Рокетс у клатч, а там все вирішив новобранець г’юстонців Роберт Ковінгтон. У вирішальні хвилини саме його кидки принесли «Рокетс» перемогу. Експеримент зі смолболом продовжується, але 45% дальніх буде далеко не завжди.

Лейкерс - Рокетс - огляд матчу 6.02.2020 Автор: MLG Highlights

«Мілвокі» – «Філадельфія» 112:101

Саме Ембіїд декласував Янніса у різдвяному матчі, тому для Адетокумбо це була принципова гра. За півгодини до її старту грек на правах капітана східних олстарів обирав команду та першим взяв саме камерунця. Можливо, цей фактор забезпечив поблажливість Ембіїда та розчулив його. Адже велет гру провалив. Натомість грек набрав шалені 36+20+6 (13/25) та повторив досягення легендарного Вілта Чемберлена, що в далекому 1965-му також 5 матчів поспіль назбирував 30+15+5.

«Чикаго» – «Новий Орлеан» 119:125

Зайон провів яскраву гру - набрав 21 бал при реалізациї 9 з 11. Саме він організував спурт у 3 чверті матчу, який й вирішив долю двобою з «Бугаями».

«Портленд» – «Сан-Антоніо» 125:117

«Нью-Йорк» – «Орландо» 105:103