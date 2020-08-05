НБА: Молодий словенець порівнявся з легендарними Абдул-Джаббаром і Робертсоном



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Лука Дончіч вже зараз виглядає найуспішнішим європейсцем в НБА Світлина - NBA.com

Лука Дончіч вражає досягненнями

Розігруючий клубу НБА «Даллас Маверікс» 21-річний словенець Лука Дончіч допоміг своїй команді здобути першу перемогу після рестарту сезону НБА у зустрічі з «Сакраменто Кінґз» (114:110 ОТ). Він набрав 34 очки, зробив 20 підбирань і віддав 12 передач.

В останнє в протоколі статистики як мінімум 30 очок, 20 підбирань і 12 передач набирав легендарний баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Карім Абдул-Джаббар в 1976 році. Лука також став першим гравцем на позиції захисника після Оскара Робертсона в 1965 році, який підкорив статистику 30-20-10, і наймолодшим в історії ліги.

«Кінґз» вели в рахунку практично весь матч. Але в заключній чверті «Даллас» зміг відігратися і перевести зустріч в овертайм, де «Маверікс» здобули перемогу.

«Даллас» займає в турнірній таблиці сьоме місце в Західній конференції НБА.