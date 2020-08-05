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    НБА: Молодий словенець порівнявся з легендарними Абдул-Джаббаром і Робертсоном

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    Лука Дончіч вже зараз виглядає найуспішнішим європейсцем в НБА - НБА: Молодий словенець порівнявся з легендарними Абдул-Джаббаром і Робертсоном
    Лука Дончіч вже зараз виглядає найуспішнішим європейсцем в НБА
    Світлина - NBA.com

    Лука Дончіч вражає досягненнями

    Розігруючий клубу НБА «Даллас Маверікс» 21-річний словенець Лука Дончіч допоміг своїй команді здобути першу перемогу після рестарту сезону НБА у зустрічі з «Сакраменто Кінґз» (114:110 ОТ). Він набрав 34 очки, зробив 20 підбирань і віддав 12 передач.

    В останнє в протоколі статистики як мінімум 30 очок, 20 підбирань і 12 передач набирав легендарний баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Карім Абдул-Джаббар в 1976 році. Лука також став першим гравцем на позиції захисника після Оскара Робертсона в 1965 році, який підкорив статистику 30-20-10, і наймолодшим в історії ліги.

    «Кінґз» вели в рахунку практично весь матч. Але в заключній чверті «Даллас» зміг відігратися і перевести зустріч в овертайм, де «Маверікс» здобули перемогу.

    «Даллас» займає в турнірній таблиці сьоме місце в Західній конференції НБА.

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    баскетбол НБА Лука Дончіч Лос-Анджелес Лейкерс Карім Абдул-Джаббар «Даллас Маверікс» «Сакраменто Кінґз» Оскар Робертсон
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