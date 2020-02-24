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    На церемонію прощання з Кобі Браянтом принесли понад 35 тисяч троянд

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    Кобі Браянт - один із найвеличніших баскетболістів в історії - На церемонію прощання з Кобі Браянтом принесли понад 35 тисяч троянд
    Кобі Браянт - один із найвеличніших баскетболістів в історії
    New York Post

    Прощання з легендою відбудеться сьогодні

    Напередодні церемонії прощання з Кобі Браянтом на рідній арені «Лос-Анджелес Лейкерс» було зібрано понад 35 тисяч троянд. Про це повідомив президент «Стейлс-Центру» Лі Зейдман.

    «Президент «Стейплс-Центру» Лі Зейдман дає інтерв'ю. Він сказав, що всередині вже зібрано понад 35 тисяч троянд. Каже, що програма ще готується, але обіцяє неймовірно красиве свято життя», - написав у своєму Twitter журналіст Ден Коен.

    Нагадаємо, разом з Браянтом і його дочкою в катастрофі розбилися ще сім осіб, включаючи пілота гелікоптера. Кобі – п'ятиразовий чемпіон НБА у складі «Лос-Анджелес Лейкерс». Його двічі визнавали найціннішим гравцем фінальної серії.

    Церемонія прощання з Кобі і Джіанною відбудеться сьогодні, 24 лютого.

     Читайте також: Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко: Браянт у грі й поза нею був абсолютно різним
    баскетбол НБА поховання Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт
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