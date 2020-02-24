На церемонію прощання з Кобі Браянтом принесли понад 35 тисяч троянд



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Кобі Браянт - один із найвеличніших баскетболістів в історії New York Post

Прощання з легендою відбудеться сьогодні

Напередодні церемонії прощання з Кобі Браянтом на рідній арені «Лос-Анджелес Лейкерс» було зібрано понад 35 тисяч троянд. Про це повідомив президент «Стейлс-Центру» Лі Зейдман.

«Президент «Стейплс-Центру» Лі Зейдман дає інтерв'ю. Він сказав, що всередині вже зібрано понад 35 тисяч троянд. Каже, що програма ще готується, але обіцяє неймовірно красиве свято життя», - написав у своєму Twitter журналіст Ден Коен.

Нагадаємо, разом з Браянтом і його дочкою в катастрофі розбилися ще сім осіб, включаючи пілота гелікоптера. Кобі – п'ятиразовий чемпіон НБА у складі «Лос-Анджелес Лейкерс». Його двічі визнавали найціннішим гравцем фінальної серії.

Церемонія прощання з Кобі і Джіанною відбудеться сьогодні, 24 лютого.