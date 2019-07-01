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    Ногою по підборіддю. Жорстке відео української перемоги у фіналі Євроігор

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    Станіслав Горуна спантеличив Рафаеля Аґаєва - Ногою по підборіддю. Жорстке відео української перемоги у фіналі Євроігор
    Станіслав Горуна спантеличив Рафаеля Аґаєва
    НОК України

    Станіслав Горуна переміг п'ятиразового чемпіона світу

    Вчора, 30 червня, у Мінську (Білорусь) завершилися другі Європейські ігри. Українська збірна здобула на цих змаганнях 51 нагороду, з них 16 - золоті.

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    Ефектний знак оклику поставив каратист зі Львова Станіслав Горуна, який переміг у куміте вагової категорії до 75 кг.

    У фіналі наш боєць здолав п'ятиразового чемпіона світу, 11-разового чемпіона Європи, чемпіона Всесвітніх ігор-2013, дворазового чемпіона Ісламських ігор солідарності, чинного на момент виходу на татамі чемпіона Європейських ігор Рафаеля Аґаєва з Азербайджану. Причому переміг Станіслав чисто, поціливши ногою по підборіддю суперника.

    Загалом українська збірна з карате здобула п'ять медалей. Окрім Горуни, золото виграла Аніта Серьогіна (куміте до 61 кг), срібло в Анжеліки Терлюги (куміте до 55 кг), з бронзою додому повертаються Галина Мельник (куміте до 75 кг) і Валерій Чоботар (куміте до 84 кг).

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