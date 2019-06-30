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    Європейські ігри-2019. 14 українських нагород і підсумкова таблиця медалей

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    Боксер Олександр Хижняк - чемпіон у ваговій категорії до 75 кг)
    Гімнасти Олег Верняєв і Анастасія Бачинська - чемпіони відповідно на брусах і у вільних вправах
    15-річна гімнастка Анастасія Бачинська - чемпіонка у вільних вправах. Тернополянка - наймолодша українська медалістка цих Ігор
    Гімнаст Олег Верняєв - чемпіон у вправах на брусах і срібний призер у вправах на коні
    Гімнаст Олег Верняєв - чемпіон у вправах на брусах і срібний призер у вправах на коні
    Гімнаст Олег Верняєв - чемпіон у вправах на брусах і срібний призер у вправах на коні. Зліва - особистий тренер спортсмена Геннадій Сартинський
    Гімнаст Олег Верняєв - чемпіон у вправах на брусах і срібний призер у вправах на коні
    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк - чемпіон у ваговій категорії до 87 кг
    Борець греко-римського стилю Жан Беленюк - чемпіон у ваговій категорії до 87 кг
    Каратистка Аніта Серьогіна - чемпіонка куміте у ваговій категорії до 61 кг
    Каратист Станіслав Горуна - чемпіон куміте у ваговій категорії до 75 кг
    Велосипедистка Олена Старикова - срібна призерка в гіті на 500 м у перегонах на треку
    Боксер Микола Буценко - срібний призер у ваговій категорії до 56 кг
    Каратистка Анжеліка Терлюга - срібна призерка у куміте вагової категорії до 55 кг
    Гімнаст Ігор Радівілов - бронзовий призер у вправах на кільцях і в опорному стрибку
    Гімнаст Ігор Радівілов - срібний призер у вправах на кільцях і в опорному стрибку
    Гімнаст Ігор Радівілов - срібний призер у вправах на кільцях і в опорному стрибку
    Гімнаст Ігор Радівілов - срібний призер у вправах на кільцях і в опорному стрибку
    Гімнастка Діана Варинська - бронзова призерка у вправах на колоді
    Гімнастка Діана Варинська - бронзова призерка у вправах на колоді
    Гімнаст Петро Пахнюк - бронзовий призер у вільних вправах
    Гімнаст Петро Пахнюк - бронзовий призер у вільних вправах
    Гімнаст Петро Пахнюк - бронзовий призер у вільних вправах
    • Розсилка

    У заключний змагальний день українські спортсмени піймали кураж

    У Мінську (Білорусь) завершилися другі Європейські ігри. Фінальним акордом стане урочиста церемонія закриття, яка розпочнеться о 20:00, а український телеканал-транслятор буде вдавати, що працює напряму з десятої вечора.

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    Збірна України виступила у Білорусі ліпше, ніж від неї очікували. І то за умови, що не змогли розкрити потенціалу стрільці-кульовики, що з порожніми руками повертаються майстри стрільби з лука. Втім, суттєвою компенсацією став фантастичний, майже ідеальний виступ легкоатлетів та гімннастів. Перші здобули шість медалей і три з них золоті. Гімнасти взяли нагороди у дев'яти з 12-ти видів.

    У заключний день медальна колекція українців виявилася найбагатшою - шість золотих, чотири срібних і чотири бронзових нагороди. Згадати переможні миті можна, переглянувши фотогалерею.

    Таким чином, Україна помітно перевершила саму себе на перших Європейських інграх, які відбулися у 2015 році в Баку. Тоді Україна мала 46 медалей - вісім золотих, 14 срібних і 24 бронзових. І то за умови, що і комплектів нагород тоді розігрувалося більше (239 проти 200-т) і українське представництво було ширшим (250 проти 198).

    Звісно, з країною, яка має постійні проблеми з допінгом нам сперечатися важко. Як непросто перемогти на їхній території білорусів. Разом з тим, треба враховувати, що топові спортивні країни на кшталт Німеччини чи Франції виступали в Мінську не найсильнішими складами. Відповідно, в оптимальних умовах частина нагород відійшла б їм.

    Однак годі здогадки. Наразі можеемо тріумфувати: Україна - третя команда медального заліку Європейських ігор-2019.

    Підсумковий медальний залік Європейських ігор-2019

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    Загалом медалі здобули представники 43-х із 50-ти країн-учасниць

    ІІІ Європейські ігри заплановано провести у 2023 році в польському Кракові.

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