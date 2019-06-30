Європейські ігри-2019. 14 українських нагород і підсумкова таблиця медалей

Європейські ігри-2019. День восьмий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей



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У заключний змагальний день українські спортсмени піймали кураж

У Мінську (Білорусь) завершилися другі Європейські ігри. Фінальним акордом стане урочиста церемонія закриття, яка розпочнеться о 20:00, а український телеканал-транслятор буде вдавати, що працює напряму з десятої вечора.

Збірна України виступила у Білорусі ліпше, ніж від неї очікували. І то за умови, що не змогли розкрити потенціалу стрільці-кульовики, що з порожніми руками повертаються майстри стрільби з лука. Втім, суттєвою компенсацією став фантастичний, майже ідеальний виступ легкоатлетів та гімннастів. Перші здобули шість медалей і три з них золоті. Гімнасти взяли нагороди у дев'яти з 12-ти видів.

У заключний день медальна колекція українців виявилася найбагатшою - шість золотих, чотири срібних і чотири бронзових нагороди. Згадати переможні миті можна, переглянувши фотогалерею.

Таким чином, Україна помітно перевершила саму себе на перших Європейських інграх, які відбулися у 2015 році в Баку. Тоді Україна мала 46 медалей - вісім золотих, 14 срібних і 24 бронзових. І то за умови, що і комплектів нагород тоді розігрувалося більше (239 проти 200-т) і українське представництво було ширшим (250 проти 198).

Звісно, з країною, яка має постійні проблеми з допінгом нам сперечатися важко. Як непросто перемогти на їхній території білорусів. Разом з тим, треба враховувати, що топові спортивні країни на кшталт Німеччини чи Франції виступали в Мінську не найсильнішими складами. Відповідно, в оптимальних умовах частина нагород відійшла б їм.

Однак годі здогадки. Наразі можеемо тріумфувати: Україна - третя команда медального заліку Європейських ігор-2019.

Підсумковий медальний залік Європейських ігор-2019

Загалом медалі здобули представники 43-х із 50-ти країн-учасниць

ІІІ Європейські ігри заплановано провести у 2023 році в польському Кракові.