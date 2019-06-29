Українські каратисти виграли дві бронзи Європейських ігор



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Галина Мельник - перша українська призерка Європейських ігор у карате НОК України

Наші бійці йдуть зі стовідсотковим показником

Обоє представників України, які вступили у боротьбу в стартовий день змагань каратистів на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь) здобули по бронзовій нагороді.

25-річна львів'янка Галина Мельник, яка виступає в куміте у ваговій категорії до 68 кг у груповому турнірі перемогла 4:1 білоруску Марію Алексєєву, завершила внічию 0:0 сутичку з данкою Катріне Педерсен і програла 0:1 швейцарці Елені Куіричі. Таким чином, Галина стала другою і вийшла у півфіналі на переможницю іншої групи Ірину Зарецьку з Азербайджану. Їй Мельник програла 0:1 і тим самим здобула бронзу (сутички за третє місце в карате, так само як і в боксі, не проводяться).

Зауважимо, що цьогоріч Тетяна Мельник була чемпіонкою Європи в командній першості.

Ще одну бронзу Україні приніс буковинець Валерій Чоботар (куміте, вагова категорія до 84 кг). Він теж у групі став другим: переміг 1:0 чорногорця Ніколу Маловіча і 4:3 - косовара Алвіна Каракі, але програв у заключній сутичці 0:3 хорватові Іванові Квесічу. У півфіналі Чоботар поступився 1:4 туркові Уґуру Акташу.

25-річний Валерій Чоботар свого першого вагомого міжнародного досягнення добився торік, ставши другим на чемпіонаті світу. Тепер у нього є бронза Європейських ігор.

Представники решти вагових категорій у карате виступлять завтра, 30 червня, у заключний день Європейських ігор.