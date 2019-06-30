Ефектний фінал Євроігор-2019: два золота і срібло від каратистів!



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Наша золота каратистка Аніта Серьогіна НОК України

Заключними чемпіонами Ігор у Мінську стали Аніта Серьогіна і Станіслав Горуна

У білоруській столиці Мінську вичерпується програма ІІ Європейських ігор. Одними з останніх змагатися завершують каратисти. Для українців то був фінал повноцінний і дуже ефектний. Наші каратисти здобули відразу два золота і срібло. Чемпіонами Мінська-2019 стали Аніта Серьогіна і Станіслав Горуна, срібло має Анжеліка Терлюга.

Найпереконливішу ходу турнірними щаблями продемонструвала 29-річна одеситка Аніта Серьогіна, яка виступає в куміте до 61 кг. Срібна призерка Всесвітніх ігор-2017 у групі перемогла 4:0 сербку Йовану Прековіч, завершила нічиєю 0:0 сутичку з Ґвендолін Філіпп із Франції і перемогла 3:0 Беттіну Альштадзатер. У півфінал Аніта вийшла з другого після Філіпп місця, а там теж при нічиїй 2:2 була визнана переможницею в двобої з туркенею Мерве Джобан. У фіналі Серьогіній протистояла словенка Тяса Рістіч. Наша спортсменка перемогла 3:1 і здобула золото.

Львів'янин Станістав Горуна, який виступає в куміте вагової категорії до 75 кг, у групі спершу переміг 6:3 естонця Павла Артамонова, але потім програв за рахунку 3:3 білорусові Івану Коробову. У півфінал українця вивела мінімальна перемога 1:0 над німцем Ноа Бічем. У фінал Горуна вийшов, перемігши 3:2 угорця Ґабора Гаршпатакі. За золото Станіслав сперечався у бою з азербайджанцем Рафаелем Аґаєвим. впевнено переміг достроково - 4:0!

Зауважимо, що досі Горуна п'ять разів був призером чемпіонатів Європи в особистих і командних першостях, вигравав бронзу на чемпіонаті світу-2017, а чемпіоном досі був лише раз - на Всесвітніх іграх-2013.

У куміте вагової категорії до 55 кг серед жінок 27-річна Анжеліка Терлюга у груповому турнірі перемогла 1:0 туркеню Якан Тубу та 3:1 британку Емі Коннелл, а в заключній сутичці поступилася 0:8 болгарці Івет Ґорановій. Вийшовши у півфінал з другого місця, Терлюга у півфіналі впевнено перемогла німккеню Яну Біч (8:2) і за золото знову боролася з Ґорановою. На цей раз Анжеліка мала всі шанси виграти: поступаючи 0:1, вона відповіла трьома балами і повела 3:1. Правда, потім таку ж відповідь підготувала й Ґоранова. Як наслідок - 3:4. Золото їде в Болгарію.

Так чи інакше, дворазова чемпіонка Європи Терлюга вперше в кар'єрі здобула срібло Європейських ігор. І то вже досягнення.

Загалом з урахуванням вчорашніх бронзових нагород Валерія Чоботаря (до 84 кг) і Галини Мельник (до 68 кг) наша команда з карате виграла п'ять медалей.

У цілому ж українська збірна на ІІ Європейських іграх виграла 51 нагороду - 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових.