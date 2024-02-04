«Нокаутую так, що аж іскри летітимуть». Ф'юрі звернувся до Усика

Ф'юрі пообіцяв не завершувати кар'єру

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував оголошення нової дати бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком.

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«У мене такий хороший настрій. У житті іноді трапляються погані речі. Але ніколи не потрібно дозволяти, щоб вони зачіпали тебе. Завжди потрібно рухатись вперед.

Подивіться на цю огидну штуку (показує розсічення – прим.). Хороший маленький удар ліктем прямо в око ледь не коштував мені найбільшого бою в моєму житті, але що поробиш? Лайно трапляється, і ми йдемо далі. Ми продовжуємо рухатися вперед.

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І ось у нас є нова дата, Усик вже виплакав свої очі: «Тайсон повинен закінчити кар’єру». Або: «Він хоче на пенсію!» Я не закінчу кар’єру, виродок. Я тебе нокаутую так, що аж іскри летітимуть. 18 травня, нова дата. Наживо та ексклюзивно з Саудівської Аравії», – сказав Ф’юрі.

Бій Усика та Ф’юрі було перенесено на 18 травня. Початково він мав відбутися 17 лютого, але Тайсон отримав розсічення під час спарингу.