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«Нокаутую так, що аж іскри летітимуть». Ф'юрі звернувся до Усика

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Нокаутую так, що аж іскри летітимуть». Ф'юрі звернувся до Усика
Бій Усика та Ф’юрі було перенесено на 18 травня
Колаж: sportBible

Ф'юрі пообіцяв не завершувати кар'єру

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував оголошення нової дати бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком.

«У мене такий хороший настрій. У житті іноді трапляються погані речі. Але ніколи не потрібно дозволяти, щоб вони зачіпали тебе. Завжди потрібно рухатись вперед.

Подивіться на цю огидну штуку (показує розсічення – прим.). Хороший маленький удар ліктем прямо в око ледь не коштував мені найбільшого бою в моєму житті, але що поробиш? Лайно трапляється, і ми йдемо далі. Ми продовжуємо рухатися вперед.

І ось у нас є нова дата, Усик вже виплакав свої очі: «Тайсон повинен закінчити кар’єру». Або: «Він хоче на пенсію!» Я не закінчу кар’єру, виродок. Я тебе нокаутую так, що аж іскри летітимуть. 18 травня, нова дата. Наживо та ексклюзивно з Саудівської Аравії», – сказав Ф’юрі.

Бій Усика та Ф’юрі було перенесено на 18 травня. Початково він мав відбутися 17 лютого, але Тайсон отримав розсічення під час спарингу.

Джерело
Теги: Тайсон Ф'юрі Олександр Усик бокс

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