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Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України, бій Усика з Ф'юрі відкладено. Головне за 2 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України, бій Усика з Ф'юрі відкладено. Головне за 2 лютого
фото з відкритих джерел

Депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік, де на допомогу Україні передбачено близько 7,6 млрд євро

Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України, до Києва прибула голова МЗС Канади Мелані Жолі, бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відкладено.«Главком» склав добірку новин 2 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Міноборони відсторонило керівника департаменту, якому оголошено підозру

Міноборони України відсторонило керівника одного з департаментів. Приводом для цього стала підозра, яку він отримав 27 січня.

27 січня силовики затримали кількох фігурантів гучної кримінальної справи з розкрадання майже 1,5 млрд грн за оборонним контрактом 2022 року. Серед затриманих був начальник управління військово-технічного співробітництва департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомас Нахкур.

Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відкладено

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.

У п'ятницю, 2 лютого, британець зазнав порізу на обличчі під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.

Усик та Ф'юрі офіційно підписали контракти на бій за абсолютного чемпіона у вересні 2023 року, перед поєдинком британця із Франсісом Нганну. Після складної перемоги Ф'юрі зустріч з Усиком вже відкладали – спершу організатори планували провести її в другій половині грудня.

Суд ООН частково став на сторону України у позові проти РФ щодо геноциду

Міжнародний суд відхилив частину заперечень РФ щодо позову України про порушення російською державою конвенції про заборону геноциду і продовжить розгляд справи із меншим обсягом українських звинувачень. Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди».

Президентка Міжнародного суду ООН Джоан Доног’ю оголосила про те, що позов України проти РФ частково пройшов стадію юрисдикції та переходить на стадію розгляду по суті.

До Києва прибула голова МЗС Канади Мелані Жолі

До Києва з робочим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою сторони обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.

Також Жолі зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі президент подякував Канаді за потужну підтримку України під час її протистояння російській агресії. Зокрема він подякував за фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Києву з перших днів повномасштабного вторгнення терористів.

Бундестаг ухвалив держбюджет з допомогою для України

Депутати Бундестагу ухвалили в другому та відразу в третьому читанні державний бюджет на 2024 рік.

«За» віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів.

Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

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Теги: війна Володимир Зеленський Олександр Усик

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