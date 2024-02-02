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Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відкладено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі відкладено
17 лютого бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф'юрі не відбудеться
фото з відкритих джерел

Британець Ф'юрі зазнав порізу на обличчі під час спарингу

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого. Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.

У п'ятницю, 2 лютого, британець зазнав порізу на обличчі під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.

Ф'юрі зазнав порізу на обличчі під час спарингу
Ф'юрі зазнав порізу на обличчі під час спарингу
фото: X/Michael Benson

Усик та Ф'юрі офіційно підписали контракти на бій за абсолютного чемпіона у вересні 2023 року, перед поєдинком британця із Франсісом Нганну. Після складної перемоги Ф'юрі зустріч з Усиком вже відкладали – спершу організатори планували провести її в другій половині грудня.

«Я повністю розбитий (через відкладення бою – «Главком») після такої тривалої підготовки, я перебував у такій чудовій формі. Мені прикро за всіх, хто залучений у цю велику подію. Я сумлінно готуватимуся до нової дати, коли око відновиться. Можу лише вибачитися перед усіма, включно зі своєю командою, командою Усика, боксерів з андеркарду, парнерів, фанів, господарів (вечору – «Главком») та моїх друзів у Саудівській Аравії», – пояснив Ф'юрі у своїй заяві.

До слова, промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на новину про перенесення бою проти Ф'юрі. Він опублікував світлину, де Усик продовжує спаринг-підготовку до бою

Усик продовжує підготовку до бою
Усик продовжує підготовку до бою
фото: Instagram/Олександр Красюк

За інформацією порталу Boxing News, представники Усика вже працюють над організацією його бою з Філіпом Хрговичем. Хорват є обов'язковим претендентом на зустріч з українцем за лінією IBF – минулого року організація вже санкціонувала їхній поєдинок у 2024 році.

Потенційний бій з Хрговичем у разі перемоги звільнятиме Усика від обов'язкового захисту титулу. Це дозволить українцеві провести вже погоджений реванш із Ф'юрі в майбутньому з чотирма основними поясами на кону – досі IBF вимагала в майбутнього абсолютного чемпіон битися з хорватом або звільнити пояс.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів на пресконференції у Лондоні, де оголосили офіційну дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Усик зустрівся з Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги британця на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.

До слова, суд оштрафував британського боксера Тайсона Ф'юрі, який невдовзі мав вийти на ринг з українцем Олександром Усиком.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик спорт

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