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Бій Усика з Ф'юрі: стала відома нова дата поєдинку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Бій Усика з Ф'юрі: стала відома нова дата поєдинку
Поєдинок боксерів на Kingdom Arena в аравійській столиці Ер-Ріяді перенесли на пізніший термін
фото з відкритих джерел

Бій між українцем і британським боксером за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті тепер має відбутися 18 травня

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі тепер відбудеться у травні 2024 року. Поєдинок перенесли через травмування англійського боксера на тренуванні. Про це повідомляє промоутерська компанія Тайсона Ф'юрі Queensberry Promotions.

Бій між українцем і британським боксером за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті тепер має відбутися 18 травня у Ер-Ріяді.

Як відомо, поєдинок боксерів на Kingdom Arena в аравійській столиці Ер-Ріяді перенесли на пізніший термін через травму, яку британець зазнав під час спарингу в тренувальному таборі.

Як повідомлялося, бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого. 

У п'ятницю, 2 лютого, британець зазнав порізу на обличчі під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.

Усик та Ф'юрі офіційно підписали контракти на бій за абсолютного чемпіона у вересні 2023 року, перед поєдинком британця із Франсісом Нганну. Після складної перемоги Ф'юрі зустріч з Усиком вже відкладали – спершу організатори планували провести її в другій половині грудня.

Нагадаємо, у володаря чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика народилася четверта дитина – донечка. Усики раніше не повідомляли про таку щасливу новину у сім’ї, але у сторіс в Instagram Катерина поділилася уривком з відео, на якому ведучий каже про появу в Усиків четвертої дитини. Катерина написала: «Дякую». Сини боксера нині живуть із бабусею за кордоном, а донька залишається у Києві з матір’ю.

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Теги: Олександр Усик Тайсон Ф'юрі спорт бокс

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