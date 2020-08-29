Новачок Прем’єр-ліги завдав поразки «Ворсклі»



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Підкат від гравця «Минаю» Світлина - сайт Ворскли

Обидві провели зустріч не в оптимальних складах

Полтавська зазнала поразки (2:4) від новачка Української Прем’єр-ліги «Минаю». Матч пройшов на «Минай Арені».

Обидві команди почали грати відразу на хороших швидкостях і на зустрічних курсах. «Минайці» намагалися швидко рухати м’яч та не засиджуватися на своїй половині поля.

Це призводило до моментів. Вже на другій хвилині міг забивати Книш – команда заробила штрафний і він його виконував: м’яч пролетів біля стійки. Атакували і гості. На 16 хвилині саме вони забили – після комбінаційної атаки з 15 метрів м’яч влучно пробив Татарков.

Проте вже через шість хвилин «минайці» зрівняли рахунок. Нападники закарпатців скористалися неузгодженістю дій захисників «Ворскли». Спочатку атака захлинулася, але вчасний пресинг на оборонців призвів до втрати м’яча. І нападник (гравець на перегляді), перехопив його і парашутом з лівого флангу відправив у дальній кут, поки воротар повертався у ворота – 1:1.

Підопічні Василя Кобіна продовжували грати у своєму темпі і вже через вісім хвилин Книш отримав класну передачу з глибини, вийшов сам-на-сам з голкіпером і допоміг господарям вийти вперед – 2:1.

У другому таймі у «минайців» вийшов зовсім інший склад – більше досвідчених гравців. На жаль, почався він не надто успішно – помилка оборонця команди при передачі голкіперу призвела до автоголу – 2:2.

Проте цей епізод тільки підбадьорив закарпатців. У другій половині другого тайму вони повністю перегравали суперника з еліти українського футболу: володіли м’ячом, пресингували при втраті, постійно тиснули на ворота суперника. Збільшувати рахунок міг Нурієв, але його удар парирував голкіпер полтавчан. Вже у наступному епізоді «Минай» забив. Подача з кутового від Дениса Кожанова і форвард (гравець на перегляді) заколотив м’яча головою – 3:2.

Той же футболіст забив ще раз через три хвилини. Після неузгоджених дій оборонців суперника він був найбільш розторопним у чужій штрафній та забив четвертий.

У підсумку перемога «Минаю» у товариському матчі 4:2.

Зауважимо, що з полтавською «Ворсклою» перед початком чемпіонату «Минай» зіграє ще раз. В середу, 2 вересня, на стадіоні «Авангард», де закарпатці в подальшому будуть проводити свої офіційні домашні матчі.

Джерело: ФК «Минай»