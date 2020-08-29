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    Ярмоленко забив гол у переможній грі за «Вест Гем»

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    Ярмоленко пропустив левову частину минулого сезону через операцію на нозі - Ярмоленко забив гол у переможній грі за «Вест Гем»
    Ярмоленко пропустив левову частину минулого сезону через операцію на нозі
    Twitter Вест Гему

    «Молотобійці» продовжують підготовку до старту в новому сезоні Англійської Прем’єр-ліги

    У рамках підготовки до нового сезону англійський «Вест Гем» атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка в контрольному матчі переміг «Брентфорд»  з результатом 2:1.

    Наш футболіст вийшов у стартовому складі «Молотобійців» і на 5-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Українець підключився до контратаки «Вест Гему» і отримав у чужій карній зоні передачу від іспанця Пабло Форналса. Ударом з лівої ноги наш земляк відправив м’яч під дальню стійку воріт.

    У перерві Девід Мойєс українця замінив, а його колектив зумів відзначитися вдруге. Чех Томаш Соучек отримав м’яч після проходу Маркоса Антоніо та завдав точного пострілу у падінні – 2:1.

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    Ярмоленко забив гол у переможній грі за «Вест Гем»
    Ярмоленко забив гол у переможній грі за «Вест Гем»
    Ярмоленко забив гол у переможній грі за «Вест Гем»

    Примітно, що вже завтра Ярмоленко має приєднатися до своїх партнерів по збірній України, які в Харкові готуються до старту в Лізі націй-2020/2021.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Маркос Антоніо ФК «Вест Гем Юнайтед» Девід Мойєс
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