Священики проти військових: у Мукачево відбувся незвичний футбольний матч



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Гравці проводять молитву перед матчем Світлина- mukachevo.net

Незвичний футбольний матч пройшов в якості підтримки захисникам Батьківщини

У місті Мукачево відбулася футбольна зустріч між духовенством Мукачівської греко-католицької єпархії та воїнами 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Зустріч було розпочато зі спільної молитви й благословення, на чолі з Апостольським адміністратором МГКЄ владикою Нілом, що очолив команду священників на футбольному полі й брав участь у матчі на рівні з іншими.

На початку матчу до учасників звернувся капелан, священник Мукачівської греко-католицької єпархії, о. Андрій Алексеєв, який наголосив і нагадав про підтримку воїнів у цей нелегкий для них час, що стоять мужньо на сторожі нашої Батьківщини, є запевненням для всіх нас миру і спокою.

Щодо матчу, то перемогу й успіх святкувала команда священник МГКЄ. У важкій і виснажливій боротьбі присутні побачили лише одне гольове взяття воріт, яке і визначило переможця цього направду дружнього змагання – 1:0.

Джерело: Mukachevo.net