Новачок Суперліги підсилився п’ятиразовим призером чемпіонату України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Агафонов у формі «П’єно Жвайгждес» Світлина - Федерація баскетболу України

Досвідчений форвард виступатиме у складі БК «Тернопіль»

БК «Тернопіль» повідомив про досягнення угоди з 34-річним українським форвардом Андрієм Агафоновим.

Минулого сезону Агафонов виступав за угорський БК «ЗТЄ», де набирав по 14,5 очка, 6,5 підбирання та 1,3 передачі за матч.

Раніше в Україні він виступав за «Хімік», «Будівельник», «Одесу». Останні понад п’ять років наш спортсмен виступає за кордоном, де його клубами також були німецький «Кральсхайм», литовський «П’єно Жвайгждес», румунський «Пітешті».

Зазначимо, що Агафонов ставав п’ятиразовим бронзовим призером чемпіонату України, одного разу виборов чемпіонський титул українській першості та завоював Кубок країни.

Таким чином, Агафонов став десятим новачком «Тернополя». Раніше до команди приєдналися Дмитро Головчик, Олександр Кольченко, Андрій Кальніченко, Олександр Тищенко, Максим Сандул, Кирило Подковиров, Керрінгтон Вард, Аверейл Югба, Едріен Бові.

Джерело: Федерація баскетболу України